Guardian: Украина рискует обанкротиться к весне - 18.12.2025
Guardian: Украина рискует обанкротиться к весне
Guardian: Украина рискует обанкротиться к весне - 18.12.2025, ПРАЙМ
Guardian: Украина рискует обанкротиться к весне
Украина рискует обанкротиться к весне без нового пакета внешнего финансирования, пишет британская газета Guardian. | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T11:40+0300
2025-12-18T11:40+0300
мировая экономика
украина
киев
запад
мвф
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Украина рискует обанкротиться к весне без нового пакета внешнего финансирования, пишет британская газета Guardian. "На Украине быстро заканчиваются деньги: по оценкам Европейской комиссии, Киеву потребуется около 136 миллиардов евро в 2026 и 2027 годах для финансирования обороны и поддержания функционирования страны. Без новых средств к весне Украина рискует обанкротиться и оказаться неспособной платить солдатам, учителям и полицейским", - пишет издание. Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что госдолг Украины превысил 100% ВВП страны, каждый гражданин уже должен более 8 тысяч долларов. Он отметил, что это в том числе последствия неэффективного использования ресурсов и коррупции. Партия "Европейская солидарность" в Верховной раде 2 ноября сообщала, что госдолг Украины с 2022 года увеличился в три раза, для его погашения потребуется 35 лет, а на выплату процентов по займам уйдет более 3,8 триллиона гривен (90,5 миллиарда долларов). Международный валютный фонд (МВФ) 15 октября сообщил, что Украину ждет резкий рост объема государственного долга по итогам 2025 года до отметки 108,6% ВВП с дальнейшим повышением до 110,4% ВВП в 2026 году. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов. Киев пытается закрывать "дыры" в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
украина
киев
запад
Новости
ru-RU
мировая экономика, украина, киев, запад, мвф
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ЗАПАД, МВФ
11:40 18.12.2025
 
Guardian: Украина рискует обанкротиться к весне

Guardian: Украина рискует обанкротиться к весне без нового пакета внешнего финансирования

Флаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Украина рискует обанкротиться к весне без нового пакета внешнего финансирования, пишет британская газета Guardian.
"На Украине быстро заканчиваются деньги: по оценкам Европейской комиссии, Киеву потребуется около 136 миллиардов евро в 2026 и 2027 годах для финансирования обороны и поддержания функционирования страны. Без новых средств к весне Украина рискует обанкротиться и оказаться неспособной платить солдатам, учителям и полицейским", - пишет издание.
Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что госдолг Украины превысил 100% ВВП страны, каждый гражданин уже должен более 8 тысяч долларов. Он отметил, что это в том числе последствия неэффективного использования ресурсов и коррупции.
Партия "Европейская солидарность" в Верховной раде 2 ноября сообщала, что госдолг Украины с 2022 года увеличился в три раза, для его погашения потребуется 35 лет, а на выплату процентов по займам уйдет более 3,8 триллиона гривен (90,5 миллиарда долларов).
Международный валютный фонд (МВФ) 15 октября сообщил, что Украину ждет резкий рост объема государственного долга по итогам 2025 года до отметки 108,6% ВВП с дальнейшим повышением до 110,4% ВВП в 2026 году.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Киев пытается закрывать "дыры" в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
 
Мировая экономикаУКРАИНАКиевЗАПАДМВФ
 
 
