Иена дешевеет к доллару

Стоимость иены снижается к доллару в четверг утром в ожидании итогов декабрьского заседания японского Центробанка на этой неделе, свидетельствуют данные торгов. | 18.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Стоимость иены снижается к доллару в четверг утром в ожидании итогов декабрьского заседания японского Центробанка на этой неделе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.30 мск курс доллара к иене рос до 155,86 иены с уровня прошлого закрытия в 155,63 иены за доллар. Курс евро к доллару в то же время поднимался до 1,1743 доллара с 1,174 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) находился на уровне закрытия в 98,4 пункта. На укрепление иены могут повлиять решения Банка Японии на его заключительном заседании в этом году, которые станут известны в пятницу. Аналитики ожидают повышение учетной ставки до уровня в 0,75% с текущих 0,5%. "Основное внимание будет уделено указаниям губернатора Кадзуо Уэды на его пресс-конференции. Мы полагаем, что он будет придерживаться осторожных заявлений и не будет указывать сроки будущих повышений учетных ставок", - комментирует экономист по Японии агентства Блумберг Таро Кимура (Taro Kimura). Кроме того, в этот же день будут опубликованы данные по инфляции в Японии. Прогнозируется, что годовой показатель по итогам ноября снизился до 2,9% с 3% месяцем ранее.

