Минцифры проанализирует предложения по регулированию ИИ

2025-12-18T09:13+0300

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Минцифры России до конца февраля 2026 года проанализирует предложения профильных организаций по регулированию искусственного интеллекта (ИИ) и до 13 марта представит в правительство соответствующие предложения, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "По итогам совещания вице-премьер поручил организациям и заинтересованным участникам совещания направить в Минцифры России предложения по регулированию ИИ до 20 января. Представленные наработки будут проанализированы Минцифры России и Аналитическим центром при правительстве до конца февраля. По итогам оценки Минцифры представит в правительство предложения по регулированию технологии в срок до 13 марта 2026 года", - сообщили там по итогам совещания по вопросам регулирования ИИ. В рамках совещания обсуждалась необходимость закрепления ключевых норм, касающихся применения ИИ, в отдельных направлениях. Участники совещания обсудили, необходимо ли введение понятия ИИ и определение ответственности разработчиков и пользователей технологии на законодательном уровне; требуется ли закрепление сфер, в которых допустимо или недопустимо использование ИИ; необходимо ли нормативно вводить требования к ИИ-системам и проверку их качества со стороны государства. Обсуждалось также, в каких сферах критически важно использование суверенного российского ИИ и допустимо ли использование зарубежных моделей для решения ряда задач. "С одной стороны – нам важно обеспечить безопасность граждан и предотвратить возможные риски от использования ИИ. Например, случаи, когда ИИ может быть использован для совершения преступления. С другой стороны – регулирование не должно остановить развитие инноваций", - передает аппарат слова Григоренко. Вице-премьер отметил, что слишком жесткие правила могут замедлить темпы внедрения ИИ, и правительство учитывает этот риск. Нужно действовать точечно и постепенно: вводить правила там, где цена ошибки ИИ слишком высока, но при этом сохранять свободу для развития технологий, подчеркнул Григоренко.

