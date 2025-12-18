Биржи США растут после выхода макростатистики

https://1prime.ru/20251218/indeksy-865682849.html
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США заметно растут после выхода макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 17.37 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивается на 0,63% относительно предыдущего закрытия, до 48 186,63 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,3%, до 22 988,81 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,9%, до 6 781,98 пункта. Аналитики обратили внимание на данные макростатистики. Годовая инфляция в США по итогам ноября замедлилась до 2,7% по сравнению с последним доступным показателем - 3% двумя месяцами ранее. А число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 декабря, составило 224 тысячи, уменьшившись на 13 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предшествовавшей недели в 237 тысяч.
