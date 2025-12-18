СМИ: самолет, пропавший 13 лет назад найден в аэропорту

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251218/indiya-865659135.html
МОСКВА, 18 декабря — ПРАЙМ. Авиакомпания Air India неожиданно обнаружила пропавший 13 лет назад самолет Boeing 737-200 в аэропорту Калькутты; компании теперь грозит значительный штраф за длительное пребывание воздушного судна на территории аэропорта, сообщает британский таблоид The Sun. "Авиакомпания Air India заявила, что в 2012 году потеряла один из своих самолетов в аэропорту Калькутты. Самолет, по-видимому, не числился в документах, пока аэропорт не связался с Air India с просьбой убрать Boeing 737-200", — говорится в статье.Согласно информации издания, самолет оставался забытым до того момента, пока аэропорт не обратился к Air India с требованием убрать Boeing, который стоял на стоянке. "Теперь авиакомпании выписан штраф за стоянку в размере почти 10 миллионов рупий (примерно 8.929.000 рублей — Прим. Ред.)", — уточняет издание. Вначале Air India утверждала, что потерянный самолет не числится в ее собственности. Однако внутренний аудит подтвердил, что это действительно их Boeing 737-200. Со временем кадровые изменения и недостатки в ведении документации привели к тому, что самолет был забыт и исключен из официальных записей компании. Первоначально Boeing был зарегистрирован на другую государственную авиакомпанию, Indian Airlines, которая в 2007 году была объединена с Air India. После этого воздушное судно было арендовано индийской почтовой службой и переоборудовано в грузовой транспорт, пока его регистрация не была аннулирована в 2012 году.
бизнес, boeing, air india, the sun
Бизнес, Boeing, Air India, The Sun
МОСКВА, 18 декабря — ПРАЙМ. Авиакомпания Air India неожиданно обнаружила пропавший 13 лет назад самолет Boeing 737-200 в аэропорту Калькутты; компании теперь грозит значительный штраф за длительное пребывание воздушного судна на территории аэропорта, сообщает британский таблоид The Sun.
"Авиакомпания Air India заявила, что в 2012 году потеряла один из своих самолетов в аэропорту Калькутты. Самолет, по-видимому, не числился в документах, пока аэропорт не связался с Air India с просьбой убрать Boeing 737-200", — говорится в статье.
Самолет Airbus-320 - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
Севший в Самаре самолет Москва — Пхукет вылетел в аэропорт назначения
14 декабря, 18:16
Согласно информации издания, самолет оставался забытым до того момента, пока аэропорт не обратился к Air India с требованием убрать Boeing, который стоял на стоянке.
"Теперь авиакомпании выписан штраф за стоянку в размере почти 10 миллионов рупий (примерно 8.929.000 рублей — Прим. Ред.)", — уточняет издание.
Вначале Air India утверждала, что потерянный самолет не числится в ее собственности. Однако внутренний аудит подтвердил, что это действительно их Boeing 737-200.
Самолет Ан-22 - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области
9 декабря, 13:12
Со временем кадровые изменения и недостатки в ведении документации привели к тому, что самолет был забыт и исключен из официальных записей компании.
Первоначально Boeing был зарегистрирован на другую государственную авиакомпанию, Indian Airlines, которая в 2007 году была объединена с Air India. После этого воздушное судно было арендовано индийской почтовой службой и переоборудовано в грузовой транспорт, пока его регистрация не была аннулирована в 2012 году.
Строительство двух энергоблоков на АЭС Куданкулам в Индии - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
В Индию прибыл самолет с топливом для третьего блока АЭС "Куданкулам"
5 декабря, 11:25
 
