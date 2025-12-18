https://1prime.ru/20251218/indiya-865659135.html

СМИ: самолет, пропавший 13 лет назад найден в аэропорту

СМИ: самолет, пропавший 13 лет назад найден в аэропорту - 18.12.2025, ПРАЙМ

СМИ: самолет, пропавший 13 лет назад найден в аэропорту

Авиакомпания Air India неожиданно обнаружила пропавший 13 лет назад самолет Boeing 737-200 в аэропорту Калькутты; компании теперь грозит значительный штраф за... | 18.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-18T07:35+0300

2025-12-18T07:35+0300

2025-12-18T07:35+0300

бизнес

boeing

air india

the sun

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861058860_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_51a9ddcd721ce06a716301fc93700219.jpg

МОСКВА, 18 декабря — ПРАЙМ. Авиакомпания Air India неожиданно обнаружила пропавший 13 лет назад самолет Boeing 737-200 в аэропорту Калькутты; компании теперь грозит значительный штраф за длительное пребывание воздушного судна на территории аэропорта, сообщает британский таблоид The Sun. "Авиакомпания Air India заявила, что в 2012 году потеряла один из своих самолетов в аэропорту Калькутты. Самолет, по-видимому, не числился в документах, пока аэропорт не связался с Air India с просьбой убрать Boeing 737-200", — говорится в статье.Согласно информации издания, самолет оставался забытым до того момента, пока аэропорт не обратился к Air India с требованием убрать Boeing, который стоял на стоянке. "Теперь авиакомпании выписан штраф за стоянку в размере почти 10 миллионов рупий (примерно 8.929.000 рублей — Прим. Ред.)", — уточняет издание. Вначале Air India утверждала, что потерянный самолет не числится в ее собственности. Однако внутренний аудит подтвердил, что это действительно их Boeing 737-200. Со временем кадровые изменения и недостатки в ведении документации привели к тому, что самолет был забыт и исключен из официальных записей компании. Первоначально Boeing был зарегистрирован на другую государственную авиакомпанию, Indian Airlines, которая в 2007 году была объединена с Air India. После этого воздушное судно было арендовано индийской почтовой службой и переоборудовано в грузовой транспорт, пока его регистрация не была аннулирована в 2012 году.

https://1prime.ru/20251214/samolet-865535417.html

https://1prime.ru/20251209/minoborony-865360911.html

https://1prime.ru/20251205/aes-865240428.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, boeing, air india, the sun