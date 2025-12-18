https://1prime.ru/20251218/indiya-865659135.html
СМИ: самолет, пропавший 13 лет назад найден в аэропорту
СМИ: самолет, пропавший 13 лет назад найден в аэропорту
МОСКВА, 18 декабря — ПРАЙМ. Авиакомпания Air India неожиданно обнаружила пропавший 13 лет назад самолет Boeing 737-200 в аэропорту Калькутты; компании теперь грозит значительный штраф за длительное пребывание воздушного судна на территории аэропорта, сообщает британский таблоид The Sun. "Авиакомпания Air India заявила, что в 2012 году потеряла один из своих самолетов в аэропорту Калькутты. Самолет, по-видимому, не числился в документах, пока аэропорт не связался с Air India с просьбой убрать Boeing 737-200", — говорится в статье.Согласно информации издания, самолет оставался забытым до того момента, пока аэропорт не обратился к Air India с требованием убрать Boeing, который стоял на стоянке. "Теперь авиакомпании выписан штраф за стоянку в размере почти 10 миллионов рупий (примерно 8.929.000 рублей — Прим. Ред.)", — уточняет издание. Вначале Air India утверждала, что потерянный самолет не числится в ее собственности. Однако внутренний аудит подтвердил, что это действительно их Boeing 737-200. Со временем кадровые изменения и недостатки в ведении документации привели к тому, что самолет был забыт и исключен из официальных записей компании. Первоначально Boeing был зарегистрирован на другую государственную авиакомпанию, Indian Airlines, которая в 2007 году была объединена с Air India. После этого воздушное судно было арендовано индийской почтовой службой и переоборудовано в грузовой транспорт, пока его регистрация не была аннулирована в 2012 году.
МОСКВА, 18 декабря — ПРАЙМ.
Авиакомпания Air India неожиданно обнаружила пропавший 13 лет назад самолет Boeing 737-200 в аэропорту Калькутты; компании теперь грозит значительный штраф за длительное пребывание воздушного судна на территории аэропорта, сообщает британский таблоид The Sun
"Авиакомпания Air India
заявила, что в 2012 году потеряла один из своих самолетов в аэропорту Калькутты. Самолет, по-видимому, не числился в документах, пока аэропорт не связался с Air India с просьбой убрать Boeing 737-200", — говорится в статье.
Согласно информации издания, самолет оставался забытым до того момента, пока аэропорт не обратился к Air India с требованием убрать Boeing
, который стоял на стоянке.
"Теперь авиакомпании выписан штраф за стоянку в размере почти 10 миллионов рупий (примерно 8.929.000 рублей — Прим. Ред.)", — уточняет издание.
Вначале Air India утверждала, что потерянный самолет не числится в ее собственности. Однако внутренний аудит подтвердил, что это действительно их Boeing 737-200.
Со временем кадровые изменения и недостатки в ведении документации привели к тому, что самолет был забыт и исключен из официальных записей компании.
Первоначально Boeing был зарегистрирован на другую государственную авиакомпанию, Indian Airlines, которая в 2007 году была объединена с Air India. После этого воздушное судно было арендовано индийской почтовой службой и переоборудовано в грузовой транспорт, пока его регистрация не была аннулирована в 2012 году.
