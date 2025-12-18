https://1prime.ru/20251218/italija-865658736.html
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Италия в январе-октябре нарастила экспорт сладостей в Россию до рекордных 123 миллионов евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, по итогам десяти месяцев российские импортеры закупили итальянских сладостей на 123,3 миллиона евро против 64,8 миллиона за аналогичный период прошлого года. Больше этой суммы Россия за январь-октябрь не покупала из Италии десертов раньше никогда.
Ввоз итальянского шоколада на российский рынок увеличился более чем вдвое - до 73,3 миллиона евро. Также в два раза вырос объем поставляемой в Россию выпечки и сдобы - до 44,2 миллиона евро.
При этом Россия стала покупать меньше итальянской карамели и белого шоколада: импорт сократился на 27% в годовом выражении - до 5,8 миллиона евро.
В результате Италия стала вторым крупнейшим поставщиком сладостей в Россию среди стран Евросоюза. Чуть меньше российские компании закупают их из Польши (104,6 миллиона евро), при этом больше всего - из Германии (250,1 миллиона евро).
На четвертом месте расположилась Бельгия (77,3 миллиона евро), а пятерку лидеров, которые ввозят сладости на российский рынок, замкнула Болгария (17,8 миллиона евро).
