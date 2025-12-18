Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Италия в январе-октябре нарастила экспорт сладостей в Россию - 18.12.2025
Италия в январе-октябре нарастила экспорт сладостей в Россию
Италия в январе-октябре нарастила экспорт сладостей в Россию - 18.12.2025, ПРАЙМ
Италия в январе-октябре нарастила экспорт сладостей в Россию
Италия в январе-октябре нарастила экспорт сладостей в Россию до рекордных 123 миллионов евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T07:16+0300
2025-12-18T07:16+0300
07:16 18.12.2025
 
Италия в январе-октябре нарастила экспорт сладостей в Россию

Евростат: Италия в январе-октябре нарастила экспорт сладостей в Россию до 123 млн евро

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Италия в январе-октябре нарастила экспорт сладостей в Россию до рекордных 123 миллионов евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, по итогам десяти месяцев российские импортеры закупили итальянских сладостей на 123,3 миллиона евро против 64,8 миллиона за аналогичный период прошлого года. Больше этой суммы Россия за январь-октябрь не покупала из Италии десертов раньше никогда.
Ввоз итальянского шоколада на российский рынок увеличился более чем вдвое - до 73,3 миллиона евро. Также в два раза вырос объем поставляемой в Россию выпечки и сдобы - до 44,2 миллиона евро.
При этом Россия стала покупать меньше итальянской карамели и белого шоколада: импорт сократился на 27% в годовом выражении - до 5,8 миллиона евро.
В результате Италия стала вторым крупнейшим поставщиком сладостей в Россию среди стран Евросоюза. Чуть меньше российские компании закупают их из Польши (104,6 миллиона евро), при этом больше всего - из Германии (250,1 миллиона евро).
На четвертом месте расположилась Бельгия (77,3 миллиона евро), а пятерку лидеров, которые ввозят сладости на российский рынок, замкнула Болгария (17,8 миллиона евро).
 
