https://1prime.ru/20251218/kallas-865684779.html

"Главная тупица": журналист забил тревогу из-за планов Каллас против России

"Главная тупица": журналист забил тревогу из-за планов Каллас против России - 18.12.2025, ПРАЙМ

"Главная тупица": журналист забил тревогу из-за планов Каллас против России

Евросоюз использует главу евродипломатии Каю Каллас для продвижения антироссийских идей, такое мнение выразил журналист Чей Боуз в соцсети X. | 18.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-18T18:36+0300

2025-12-18T18:36+0300

2025-12-18T18:36+0300

украина

бельгия

брюссель

кая каллас

виктор орбан

ес

замороженные российские активы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863493982_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_93b4b6d7e1532608847721b1e230492e.jpg

МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Евросоюз использует главу евродипломатии Каю Каллас для продвижения антироссийских идей, такое мнение выразил журналист Чей Боуз в соцсети X."ЕС понимает, что не может просто так финансировать прокси-войну на Украине, поэтому он отправляет на поле боя свою главную тупицу, которая предлагает "отличную идею" — кражу российских активов (и уничтожение при этом международной банковской системы)", — считает он.Как отметил журналист, осведомленные люди прекрасно понимают, что идея использовать замороженные российские активы обречена на провал. В среду издание Politico сообщило о том, что Евросоюз может принять решение об изъятии российских резервов на саммите 18-19 декабря в обход Бельгии. Как утверждается, в понедельник постпреды стран-участниц снова не смогли убедить Брюссель поддержать идею использования замороженных средств для финансовой поддержки Украины. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер назвал эту инициативу воровством и не исключил, что подаст иск в суд. В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских суверенных активов с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его словам, вместо этого будет обсуждаться предложение о совместном кредите стран ЕС в пользу Украины, но Будапешт против этой идеи.

https://1prime.ru/20251202/putin-865145866.html

https://1prime.ru/20251217/rossiya-865642052.html

украина

бельгия

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, бельгия, брюссель, кая каллас, виктор орбан, ес, замороженные российские активы