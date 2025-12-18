https://1prime.ru/20251218/kallas-865684779.html
"Главная тупица": журналист забил тревогу из-за планов Каллас против России
"Главная тупица": журналист забил тревогу из-за планов Каллас против России - 18.12.2025, ПРАЙМ
"Главная тупица": журналист забил тревогу из-за планов Каллас против России
Евросоюз использует главу евродипломатии Каю Каллас для продвижения антироссийских идей, такое мнение выразил журналист Чей Боуз в соцсети X. | 18.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Евросоюз использует главу евродипломатии Каю Каллас для продвижения антироссийских идей, такое мнение выразил журналист Чей Боуз в соцсети X."ЕС понимает, что не может просто так финансировать прокси-войну на Украине, поэтому он отправляет на поле боя свою главную тупицу, которая предлагает "отличную идею" — кражу российских активов (и уничтожение при этом международной банковской системы)", — считает он.Как отметил журналист, осведомленные люди прекрасно понимают, что идея использовать замороженные российские активы обречена на провал. В среду издание Politico сообщило о том, что Евросоюз может принять решение об изъятии российских резервов на саммите 18-19 декабря в обход Бельгии. Как утверждается, в понедельник постпреды стран-участниц снова не смогли убедить Брюссель поддержать идею использования замороженных средств для финансовой поддержки Украины. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер назвал эту инициативу воровством и не исключил, что подаст иск в суд. В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских суверенных активов с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его словам, вместо этого будет обсуждаться предложение о совместном кредите стран ЕС в пользу Украины, но Будапешт против этой идеи.
"Главная тупица": журналист забил тревогу из-за планов Каллас против России
Боуз: Евросоюз использует Каллас для продвижения антироссийских идей