На Камчатке из-за гололедицы перекрыли основные трассы - 18.12.2025, ПРАЙМ
На Камчатке из-за гололедицы перекрыли основные трассы
2025-12-18T03:11+0300
2025-12-18T03:11+0300
бизнес
камчатский край
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 дек – РИА Новости. Ключевые трассы в Усть-Камчатском округе Камчатского края остаются перекрытыми для всех видов транспорта из-за опасной гололедицы, сохранившейся после циклона, сообщила администрация округа. "На основании приказа КГКУ "Камчатуправтодор", прекращено движение для всех видов на участке от посёлка Ключи до Усть-Камчатска (с 267-го по 408-й километр) — до 18:00 четверга, 18 декабря", — проинформировали власти в Telegram-канале. Как уточнили в администрации округа, также закрыта дорога от разъезда РКЗ-66 до аэропорта в селе Крутоберёгово. Водное сообщение парализовано: все рейсы переправ отменены. Междугородние автобусы компании "Оптимус" в четверг следуют только до посёлка Ключи и обратно в Петропавловск-Камчатский, минуя закрытые участки.
03:11 18.12.2025
 
На Камчатке из-за гололедицы перекрыли основные трассы

Ключевые трассы в Усть-Камчатском округе остаются перекрытыми из-за гололедицы

П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 дек – РИА Новости. Ключевые трассы в Усть-Камчатском округе Камчатского края остаются перекрытыми для всех видов транспорта из-за опасной гололедицы, сохранившейся после циклона, сообщила администрация округа.
"На основании приказа КГКУ "Камчатуправтодор", прекращено движение для всех видов на участке от посёлка Ключи до Усть-Камчатска (с 267-го по 408-й километр) — до 18:00 четверга, 18 декабря", — проинформировали власти в Telegram-канале.
Как уточнили в администрации округа, также закрыта дорога от разъезда РКЗ-66 до аэропорта в селе Крутоберёгово. Водное сообщение парализовано: все рейсы переправ отменены. Междугородние автобусы компании "Оптимус" в четверг следуют только до посёлка Ключи и обратно в Петропавловск-Камчатский, минуя закрытые участки.
 
