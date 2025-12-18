Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Региональный капитал при рождении детей в Новгородской области увеличится - 18.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251218/kapital-865657462.html
Региональный капитал при рождении детей в Новгородской области увеличится
Региональный капитал при рождении детей в Новгородской области увеличится - 18.12.2025, ПРАЙМ
Региональный капитал при рождении детей в Новгородской области увеличится
Региональный капитал при рождении детей в Новгородской области увеличится до 350 тысяч при рождении первенца и до 250 тысяч рублей – на третьего и последующих... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T05:51+0300
2025-12-18T05:51+0300
общество
новгородская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865657462.jpg?1766026293
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 дек - ПРАЙМ. Региональный капитал при рождении детей в Новгородской области увеличится до 350 тысяч при рождении первенца и до 250 тысяч рублей – на третьего и последующих детей с января 2026 года, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. "Размер регионального капитала "Новгородская семья" составляет: 1) 350 тысяч рублей на первого ребенка; 2) 250 тысяч рублей на третьего или последующего ребенка… Право на региональный капитал "Новгородская семья" при рождении третьего или последующего ребенка реализуется однократно", - говорится в законопроекте. Уточняется, что региональный капитал распространяется на детей, рожденных с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года. Возраст матери при рождении первенца должен быть до 29 лет включительно. В документе отмечается, что право на региональный капитал имеют семьи, постоянно проживающие в Новгородской области. Это целевые средства, которые можно потратить на улучшение жилищных условий в пределах территории региона. Кроме того, при рождении первенца региональный капитал также можно потратить на оплату детского сада на территории региона. Депутаты областной думы рассмотрят законопроект "О региональном капитале "Новгородская семья" на внеочередном заседании в четверг. С 2019 года в Новгородской области действует региональный капитал "Первый ребенок", сейчас он составляет 150 тысяч рублей при рождении первенца. Его получают мамы в возрасте до 29 лет включительно.
новгородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , новгородская область
Общество , Новгородская область
05:51 18.12.2025
 
Региональный капитал при рождении детей в Новгородской области увеличится

В Новгородской области увеличили региональный капитал при рождении детей

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 дек - ПРАЙМ. Региональный капитал при рождении детей в Новгородской области увеличится до 350 тысяч при рождении первенца и до 250 тысяч рублей – на третьего и последующих детей с января 2026 года, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Размер регионального капитала "Новгородская семья" составляет: 1) 350 тысяч рублей на первого ребенка; 2) 250 тысяч рублей на третьего или последующего ребенка… Право на региональный капитал "Новгородская семья" при рождении третьего или последующего ребенка реализуется однократно", - говорится в законопроекте.
Уточняется, что региональный капитал распространяется на детей, рожденных с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года. Возраст матери при рождении первенца должен быть до 29 лет включительно.
В документе отмечается, что право на региональный капитал имеют семьи, постоянно проживающие в Новгородской области. Это целевые средства, которые можно потратить на улучшение жилищных условий в пределах территории региона. Кроме того, при рождении первенца региональный капитал также можно потратить на оплату детского сада на территории региона.
Депутаты областной думы рассмотрят законопроект "О региональном капитале "Новгородская семья" на внеочередном заседании в четверг.
С 2019 года в Новгородской области действует региональный капитал "Первый ребенок", сейчас он составляет 150 тысяч рублей при рождении первенца. Его получают мамы в возрасте до 29 лет включительно.
 
ОбществоНовгородская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала