Региональный капитал при рождении детей в Новгородской области увеличится

Региональный капитал при рождении детей в Новгородской области увеличится

2025-12-18T05:51+0300

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 дек - ПРАЙМ. Региональный капитал при рождении детей в Новгородской области увеличится до 350 тысяч при рождении первенца и до 250 тысяч рублей – на третьего и последующих детей с января 2026 года, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. "Размер регионального капитала "Новгородская семья" составляет: 1) 350 тысяч рублей на первого ребенка; 2) 250 тысяч рублей на третьего или последующего ребенка… Право на региональный капитал "Новгородская семья" при рождении третьего или последующего ребенка реализуется однократно", - говорится в законопроекте. Уточняется, что региональный капитал распространяется на детей, рожденных с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года. Возраст матери при рождении первенца должен быть до 29 лет включительно. В документе отмечается, что право на региональный капитал имеют семьи, постоянно проживающие в Новгородской области. Это целевые средства, которые можно потратить на улучшение жилищных условий в пределах территории региона. Кроме того, при рождении первенца региональный капитал также можно потратить на оплату детского сада на территории региона. Депутаты областной думы рассмотрят законопроект "О региональном капитале "Новгородская семья" на внеочередном заседании в четверг. С 2019 года в Новгородской области действует региональный капитал "Первый ребенок", сейчас он составляет 150 тысяч рублей при рождении первенца. Его получают мамы в возрасте до 29 лет включительно.

