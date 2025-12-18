Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На "инопланетном корабле" обнаружили поразительную аномалию - 18.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251218/kosmos-865658446.html
На "инопланетном корабле" обнаружили поразительную аномалию
На "инопланетном корабле" обнаружили поразительную аномалию - 18.12.2025, ПРАЙМ
На "инопланетном корабле" обнаружили поразительную аномалию
Четырнадцатая аномалия межзвездного объекта 3I/ATLAS изменила форму потока его лучей, об этом сообщил в своем блоге исследователь из Гарвардского университета... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T07:09+0300
2025-12-18T07:09+0300
общество
гарвардский университет
наса
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860931094_5:0:714:399_1920x0_80_0_0_bdc07a3c00b5f81e092a35675b45fba4.jpg
МОСКВА, 18 декабря — ПРАЙМ. Четырнадцатая аномалия межзвездного объекта 3I/ATLAS изменила форму потока его лучей, об этом сообщил в своем блоге исследователь из Гарвардского университета Ави Леб. "Если основание потока лучей имеет простое естественное происхождение из слоя льда, который сублимируется под воздействием солнечного света, то предполагаемая геометрия представляет собой новую, 14-ю аномалию для 3I/ATLAS в дополнение к 13 аномалиям, перечисленным ранее", — отметил он. Леб пояснил, что новая аномалия может быть связана с тем, что ось вращения ядра 3I/ATLAS окажется почти параллельной направлению на Солнце, с точностью до восьми градусов, на небольшой вероятности, когда объект приблизится к Солнцу на расстояние, в пять раз больше, чем расстояние до Земли. "Вероятность такого случайного выравнивания составляет 0,005 (0,5% — Прим. Ред.)", — подчеркнул исследователь. Ученый добавил, что отсутствие этого выравнивания привело бы к тому, что антихвост 3I/ATLAS, направленный к Солнцу, оказался бы под значительно большим углом к оси вращения и демонстрировал бы более выраженные колебания позиционного угла, нежели наблюдаемые восемь градусов. "Это совпадение относится к геометрии антихвоста и оси вращения 3I/ATLAS до перигелия", — подытожил Леб. Ранее он заявлял, что антихвост "инопланетного корабля" представляет собой поток вещества, сияние которого направлено от 3I/ATLAS к Солнцу, что является нетипичным для комет. Он отметил, что причину явления еще предстоит выяснить, поскольку обычно солнечное излучение и ветер уносят пыль и газ в стороне от Солнца. Он также подчеркнул, что эта деталь не обсуждалась на конференции NASA. Межзвездный объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля. Впоследствии ученые определили, что это комета, прибывшая из другой звездной системы. Диаметр ее комы, облака газа и пыли вокруг ядра, составляет около 24 километров. Компьютерное моделирование предположило, что комета имеет возраст более семи с половиной миллиардов лет, что делает ее на три миллиарда лет старше Солнца. Возможно, это самая древняя из наблюдавшихся комет. В сентябре Ави Леб объявил, что пролетая через Солнечную систему, межзвездный объект 3I/ATLAS демонстрировал "аномальное развитие", изменяя свой цвет. В августе ученый поведал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, напоминающий свечение автомобильных фар, однако источник этого свечения пока не определен. Он высказал предположение, что 3I/ATLAS может быть искусственной конструкцией с мощным источником энергии, способным создавать видимый свет на расстоянии миллионов километров.
https://1prime.ru/20251205/korabl-865266145.html
https://1prime.ru/20251116/kosmos-864573092.html
https://1prime.ru/20251109/kosmos-864347706.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860931094_93:0:625:399_1920x0_80_0_0_ceb6285842319ef91a509bc779e226e7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , гарвардский университет, наса
Общество , Гарвардский университет, НАСА
07:09 18.12.2025
 
На "инопланетном корабле" обнаружили поразительную аномалию

Астроном Леб: новая аномалия объекта 3I/ATLAS изменила геометрию структуры его лучей

© Фото : NASA (nasa)Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года
Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года. Архивное фото
© Фото : NASA (nasa)
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 декабря — ПРАЙМ. Четырнадцатая аномалия межзвездного объекта 3I/ATLAS изменила форму потока его лучей, об этом сообщил в своем блоге исследователь из Гарвардского университета Ави Леб.
"Если основание потока лучей имеет простое естественное происхождение из слоя льда, который сублимируется под воздействием солнечного света, то предполагаемая геометрия представляет собой новую, 14-ю аномалию для 3I/ATLAS в дополнение к 13 аномалиям, перечисленным ранее", — отметил он.
Звезды - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
СМИ раскрыли новые детали об "инопланетном корабле" 3I/ATLAS
5 декабря, 23:10
Леб пояснил, что новая аномалия может быть связана с тем, что ось вращения ядра 3I/ATLAS окажется почти параллельной направлению на Солнце, с точностью до восьми градусов, на небольшой вероятности, когда объект приблизится к Солнцу на расстояние, в пять раз больше, чем расстояние до Земли.
"Вероятность такого случайного выравнивания составляет 0,005 (0,5% — Прим. Ред.)", — подчеркнул исследователь.
Ученый добавил, что отсутствие этого выравнивания привело бы к тому, что антихвост 3I/ATLAS, направленный к Солнцу, оказался бы под значительно большим углом к оси вращения и демонстрировал бы более выраженные колебания позиционного угла, нежели наблюдаемые восемь градусов.
"Это совпадение относится к геометрии антихвоста и оси вращения 3I/ATLAS до перигелия", — подытожил Леб.
Пуск РН Союз-2.1а с ПК Союз МС-22 с космодрома Байконур
"Инопланетный корабль" удивил ученых загадочными аномалиями
16 ноября, 06:34
Ранее он заявлял, что антихвост "инопланетного корабля" представляет собой поток вещества, сияние которого направлено от 3I/ATLAS к Солнцу, что является нетипичным для комет. Он отметил, что причину явления еще предстоит выяснить, поскольку обычно солнечное излучение и ветер уносят пыль и газ в стороне от Солнца. Он также подчеркнул, что эта деталь не обсуждалась на конференции NASA.
Межзвездный объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля. Впоследствии ученые определили, что это комета, прибывшая из другой звездной системы. Диаметр ее комы, облака газа и пыли вокруг ядра, составляет около 24 километров. Компьютерное моделирование предположило, что комета имеет возраст более семи с половиной миллиардов лет, что делает ее на три миллиарда лет старше Солнца. Возможно, это самая древняя из наблюдавшихся комет.
В сентябре Ави Леб объявил, что пролетая через Солнечную систему, межзвездный объект 3I/ATLAS демонстрировал "аномальное развитие", изменяя свой цвет. В августе ученый поведал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, напоминающий свечение автомобильных фар, однако источник этого свечения пока не определен. Он высказал предположение, что 3I/ATLAS может быть искусственной конструкцией с мощным источником энергии, способным создавать видимый свет на расстоянии миллионов километров.
Ночная планета Земля - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
Ученые впервые поймали сигнал с "инопланетного корабля"
9 ноября, 07:54
 
ОбществоГарвардский университетНАСА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала