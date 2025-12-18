https://1prime.ru/20251218/kosmos-865658446.html

На "инопланетном корабле" обнаружили поразительную аномалию

МОСКВА, 18 декабря — ПРАЙМ. Четырнадцатая аномалия межзвездного объекта 3I/ATLAS изменила форму потока его лучей, об этом сообщил в своем блоге исследователь из Гарвардского университета Ави Леб. "Если основание потока лучей имеет простое естественное происхождение из слоя льда, который сублимируется под воздействием солнечного света, то предполагаемая геометрия представляет собой новую, 14-ю аномалию для 3I/ATLAS в дополнение к 13 аномалиям, перечисленным ранее", — отметил он. Леб пояснил, что новая аномалия может быть связана с тем, что ось вращения ядра 3I/ATLAS окажется почти параллельной направлению на Солнце, с точностью до восьми градусов, на небольшой вероятности, когда объект приблизится к Солнцу на расстояние, в пять раз больше, чем расстояние до Земли. "Вероятность такого случайного выравнивания составляет 0,005 (0,5% — Прим. Ред.)", — подчеркнул исследователь. Ученый добавил, что отсутствие этого выравнивания привело бы к тому, что антихвост 3I/ATLAS, направленный к Солнцу, оказался бы под значительно большим углом к оси вращения и демонстрировал бы более выраженные колебания позиционного угла, нежели наблюдаемые восемь градусов. "Это совпадение относится к геометрии антихвоста и оси вращения 3I/ATLAS до перигелия", — подытожил Леб. Ранее он заявлял, что антихвост "инопланетного корабля" представляет собой поток вещества, сияние которого направлено от 3I/ATLAS к Солнцу, что является нетипичным для комет. Он отметил, что причину явления еще предстоит выяснить, поскольку обычно солнечное излучение и ветер уносят пыль и газ в стороне от Солнца. Он также подчеркнул, что эта деталь не обсуждалась на конференции NASA. Межзвездный объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля. Впоследствии ученые определили, что это комета, прибывшая из другой звездной системы. Диаметр ее комы, облака газа и пыли вокруг ядра, составляет около 24 километров. Компьютерное моделирование предположило, что комета имеет возраст более семи с половиной миллиардов лет, что делает ее на три миллиарда лет старше Солнца. Возможно, это самая древняя из наблюдавшихся комет. В сентябре Ави Леб объявил, что пролетая через Солнечную систему, межзвездный объект 3I/ATLAS демонстрировал "аномальное развитие", изменяя свой цвет. В августе ученый поведал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, напоминающий свечение автомобильных фар, однако источник этого свечения пока не определен. Он высказал предположение, что 3I/ATLAS может быть искусственной конструкцией с мощным источником энергии, способным создавать видимый свет на расстоянии миллионов километров.

