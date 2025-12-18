Осужденный за донаты ФБК* бизнесмен Кунис покинул Россию

https://1prime.ru/20251218/kunis-865668317.html

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Предприниматель Георгий Кунис, которого суд оштрафовал на 350 тысяч рублей за донаты ФБК*, сообщил, что покинул Россию. "Я не стал искушать судьбу и покинул Россию. Видимо, навсегда", - написал Кунис в своем аккаунте в социальной сети.Он добавил, что принял это решение, когда узнал, что прокуратура подала апелляцию на его приговор. В начале декабря Петроградский районный суд Санкт-Петербурга признал Куниса виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.282.3 (финансирование экстремистской организации) УК РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей и, учитывая его срок содержания под стражей, снизил до 350 тысяч рублей. Суд установил, что с августа 2021 года по февраль 2022 года Кунис, осознавая, что ФБК* уже ликвидирован в связи с осуществлением экстремистской деятельности, произвел 7 ежемесячных переводов по 500 рублей на счет НО "ФБК"*. В своем апелляционном представлении (копия имеется в распоряжении РИА Новости) прокуратура просит приговор в отношении Куниса изменить и назначить ему 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также конфисковать в доход государства 3500 рублей.* "Фонд борьбы с коррупцией" признан в РФ экстремистским и ликвидирован

