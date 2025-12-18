“Четыре повода”. Как отменить договор дарения и вернуть квартиру

https://1prime.ru/20251218/kvartira-865633262.html

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. В ряде случаев даритель или его наследники вправе потребовать отмены дарения жилья. Когда это возможно, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.Дарение недвижимости — это сделка, по которой имущество передается в собственность другой стороне безвозмездно, то есть, без каких-либо встречных условий, разъясняет адвокат. Главный принцип такой сделки — отсутствие выгоды для дарителя. Если в договор включается пункт о встречной передаче имущества, денег или выполнении обязательств, он считается недействительным.Для перехода права собственности на подаренную недвижимость требуется госрегистрация, а сам документ (договор дарения) должен быть составлен в письменной форме и заверен у нотариуса.Дарение, как правило, окончательно: переданное имущество сразу переходит в собственность одаряемого без возможности его возврата.Однако, по словам адвоката, закон предусматривает ряд исключительных случаев, когда даритель или его наследники вправе потребовать отмены дарения. Все такие случаи строго ограничены и перечислены в статье 578 Гражданского кодекса РФ.“Во-первых, отмена дарения возможна, если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя или его близких либо умышленно причинил им вред здоровью. Если даритель погиб в результате таких действий, его наследники могут добиваться отмены договора в суде”, - рассказала Елена Кудерко.Во-вторых, основанием к отмене дарения может стать недобросовестное обращение с подаренной вещью (квартирой), представляющей для дарителя значимую нематериальную ценность, например, семейную квартиру ("родовое гнездо"), связанную с памятью о предках."Важно доказать, что действия одаряемого могут привести к безвозвратной потере качества имущества, к примеру, перевод квартиры в нежилое помещение", - поясняет адвокат.В-третьих, если дарение состоялось незадолго до признания дарителя банкротом, сделку могут отменить кредиторы в суде. Это допустимо, если дарение нарушает права кредиторов и совершено в течение шести месяцев до возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве).Кроме того, в самом договоре может быть предусмотрено право дарителя отменить дарение, если он переживет одаряемого. Такое условие, как отмечает адвокат, должно быть четко сформулировано в тексте договора дарения. Это четвертое основание к отмене сделки.Если суд удовлетворяет требование об отмене, одаряемый обязан вернуть квартиру. Вопрос о затратах на неотделимые улучшения квартиры (ремонт, перепланировки) решается судом с учетом конкретных обстоятельств дела и оснований отмены дарения.

