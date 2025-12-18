"Путин в страхе": требования Латвии поразили пользователей Сети
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Читатели издания Baltus Balss бурно отреагировали на требование Совета нацбезопасности Латвии отдать Украине замороженные в Евросоюзе российские активы.
"Какие мы смелые и важные. Видимо, потому что сами нищие и от нас ничего не зависит и никакой ответственности за это не несем", — написал комментатор.
"Думаю, что Владимир Путин, увидев этого брутального человека в камуфляже (командующего Национальными вооруженными силами Латвии генерал-майора Каспарса Пуданcа — Прим. ред.), уже забился в страхе под диван и дрожит там, опасаясь гнева Латвии <…>", — иронично отметил другой.
"Требуют? Так берите инициативу и отбирайте сами! Ах, отбиралка не выросла? Ох уж эти требователи мамкины", — поделился мнением еще один пользователь.
"Выступил Виктор Орбан и сказал, что вопрос конфискации вообще снят с повестки ЕС. А говорят, это эстонцы тормозят", — заключил другой читатель.
Ранее канцелярия президента Латвии Эдгара Ринкевича проинформировала, что в Рижском замке состоялось заседание Совета национальной безопасности. Латвийский Совет согласился, что на заседании Европейского союза 18–19 декабря необходимо принять решение об использовании замороженных российских активов в поддержку Украины.
В среду издание Politico сообщило о том, что Евросоюз может принять решение об изъятии российских резервов на саммите 18-19 декабря в обход Бельгии. Как утверждается, в понедельник постпреды стран-участниц снова не смогли убедить Брюссель поддержать идею использования замороженных средств для финансовой поддержки Украины. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер назвал эту инициативу воровством и не исключил, что подаст иск в суд.
В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских суверенных активов с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его словам, вместо этого будет обсуждаться предложение о совместном кредите стран ЕС в пользу Украины, но Будапешт против и этой идеи.
