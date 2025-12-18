https://1prime.ru/20251218/lotereja-865656620.html

"Национальная Лотерея" рассказала о миллионах выигрышей в лотерею

18.12.2025

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. География миллионных выигрышей в лотерею охватывает всю Россию, при этом больше всего счастливчиков прошлого года проживают в Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея". "География больших побед охватывает всю страну. Лидером по числу миллионеров стала Московская область (34 победителя), а самая крупная средняя сумма выигрыша на одного победителя зафиксирована в Ханты-Мансийском автономном округе – почти 38 миллионов рублей", - подсчитали в компании. Общая сумма выигрышей от 1 миллиона рублей за 11 месяцев 2025 года практически достигла 3 миллиардов рублей. При этом анализ сезонности выигрышей выявил интересную закономерность: весна и лето оказались самыми щедрыми. С марта по май появились 240 миллионеров, а с июня по август – 232. Осенью щедрые призы выиграли 226 участников, а за два первых месяца года 185 россиян приблизились к исполнению мечт, став лотерейными миллионерами. Рекордным месяцем по числу новых миллионеров стал январь: 115 счастливчиков выиграли от 1 миллиона рублей в лотереях бренда. Такой высокий показатель связан в том числе с тем, что 1 января "Национальная Лотерея" традиционно проводит один из важнейших розыгрышей года. В ноября 2025 года "Национальная Лотерея" зарегистрировала трёхтысячного миллионера за всю историю существования игр бренда. Им стал житель Волгоградской области Михаил. Всего один билет лотереи "Трилогия", купленный в приложении практически случайно, принёс ему 3 миллиона рублей. Михаил планирует направить выигрыш на строительство собственного дома.

2025

