Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко назвал Путина "волкодавом" в политике и великим человеком - 18.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251218/lukashenko-865654333.html
Лукашенко назвал Путина "волкодавом" в политике и великим человеком
Лукашенко назвал Путина "волкодавом" в политике и великим человеком - 18.12.2025, ПРАЙМ
Лукашенко назвал Путина "волкодавом" в политике и великим человеком
Президент России Владимир Путин является "волкодавом" в политике и великим человеком, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T00:40+0300
2025-12-18T00:40+0300
общество
экономика
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865654333.jpg?1766007626
МИНСК, 18 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин является "волкодавом" в политике и великим человеком, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Нормальный человек. Человеческие качества у него (у Путина - ред.) очень хорошие, но в политике - волкодав. Он в политике - великий человек. Давно руководит такой большой страной, поэтому можно позавидовать его желанию и умению руководить страной и заниматься вопросами не только внутренней, но и внешней политики", - заявил Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax, фрагмент которого размещен в близком к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канале "Пул Первого".
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Общество , Экономика, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, Александр Лукашенко
00:40 18.12.2025
 

Лукашенко назвал Путина "волкодавом" в политике и великим человеком

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МИНСК, 18 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин является "волкодавом" в политике и великим человеком, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Нормальный человек. Человеческие качества у него (у Путина - ред.) очень хорошие, но в политике - волкодав. Он в политике - великий человек. Давно руководит такой большой страной, поэтому можно позавидовать его желанию и умению руководить страной и заниматься вопросами не только внутренней, но и внешней политики", - заявил Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax, фрагмент которого размещен в близком к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канале "Пул Первого".
 
ЭкономикаОбществоБЕЛОРУССИЯВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала