Лукашенко назвал Путина "волкодавом" в политике и великим человеком
Лукашенко назвал Путина "волкодавом" в политике и великим человеком - 18.12.2025, ПРАЙМ
Лукашенко назвал Путина "волкодавом" в политике и великим человеком
Президент России Владимир Путин является "волкодавом" в политике и великим человеком, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
МИНСК, 18 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин является "волкодавом" в политике и великим человеком, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Нормальный человек. Человеческие качества у него (у Путина - ред.) очень хорошие, но в политике - волкодав. Он в политике - великий человек. Давно руководит такой большой страной, поэтому можно позавидовать его желанию и умению руководить страной и заниматься вопросами не только внутренней, но и внешней политики", - заявил Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax, фрагмент которого размещен в близком к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канале "Пул Первого".
