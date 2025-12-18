Лукашенко назвал Путина "волкодавом" в политике и великим человеком

https://1prime.ru/20251218/lukashenko-865654333.html

Президент России Владимир Путин является "волкодавом" в политике и великим человеком, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. | 18.12.2025, ПРАЙМ

общество

экономика

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

МИНСК, 18 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин является "волкодавом" в политике и великим человеком, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Нормальный человек. Человеческие качества у него (у Путина - ред.) очень хорошие, но в политике - волкодав. Он в политике - великий человек. Давно руководит такой большой страной, поэтому можно позавидовать его желанию и умению руководить страной и заниматься вопросами не только внутренней, но и внешней политики", - заявил Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax, фрагмент которого размещен в близком к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канале "Пул Первого".

