Белоруссия торгует со 190 странами, заявил Лукашенко
Белоруссия торгует со 190 странами несмотря на санкции Запада, который не учел, что мир огромен, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T16:27+0300
МИНСК, 18 дек – ПРАЙМ. Белоруссия торгует со 190 странами несмотря на санкции Запада, который не учел, что мир огромен, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Мы поставили планку наращиванию экспорта до 50 миллиардов долларов и в итоге не просто получили эту цифру, но и продолжили вести торговые отношения почти со 190 странами мира. Запад не учел одного: мир огромен. Никто под "колониальную дудку" больше плясать не будет", - сказал Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.
