https://1prime.ru/20251218/lukashenko-865680306.html

Лукашенко оценил опыт реализации импортозамещающих проектов с Россией

Лукашенко оценил опыт реализации импортозамещающих проектов с Россией - 18.12.2025, ПРАЙМ

Лукашенко оценил опыт реализации импортозамещающих проектов с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал успешным опыт реализации совместных с Россией импортозамещающих проектов от микроэлектроники до автокомпонентов. | 18.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-18T16:40+0300

2025-12-18T16:40+0300

2025-12-18T16:40+0300

россия

бизнес

белоруссия

минск

александр лукашенко

https://cdnn.1prime.ru/img/83156/96/831569681_0:218:2865:1829_1920x0_80_0_0_967d1053afce51b1b571157f0586667f.jpg

МИНСК, 18 дек - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал успешным опыт реализации совместных с Россией импортозамещающих проектов от микроэлектроники до автокомпонентов. "У нас есть успешный опыт реализации импортозамещающих проектов с Российской Федерации: от микроэлектроники и авиастроения до локализации автомобильных компонентов и узлов", - сказал Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.

https://1prime.ru/20251218/lukashenko-865679897.html

белоруссия

минск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, белоруссия, минск, александр лукашенко