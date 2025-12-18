Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко оценил опыт реализации импортозамещающих проектов с Россией - 18.12.2025
Лукашенко оценил опыт реализации импортозамещающих проектов с Россией
МИНСК, 18 дек - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал успешным опыт реализации совместных с Россией импортозамещающих проектов от микроэлектроники до автокомпонентов. "У нас есть успешный опыт реализации импортозамещающих проектов с Российской Федерации: от микроэлектроники и авиастроения до локализации автомобильных компонентов и узлов", - сказал Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.
россия, бизнес, белоруссия, минск, александр лукашенко
16:40 18.12.2025
 
Лукашенко оценил опыт реализации импортозамещающих проектов с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 18 дек - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал успешным опыт реализации совместных с Россией импортозамещающих проектов от микроэлектроники до автокомпонентов.
"У нас есть успешный опыт реализации импортозамещающих проектов с Российской Федерации: от микроэлектроники и авиастроения до локализации автомобильных компонентов и узлов", - сказал Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.
РОССИЯ Бизнес БЕЛОРУССИЯ МИНСК Александр Лукашенко
 
 
Заголовок открываемого материала