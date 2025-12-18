https://1prime.ru/20251218/lukashenko-865680306.html
Лукашенко оценил опыт реализации импортозамещающих проектов с Россией
2025-12-18T16:40+0300
россия
бизнес
белоруссия
минск
александр лукашенко
МИНСК, 18 дек - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал успешным опыт реализации совместных с Россией импортозамещающих проектов от микроэлектроники до автокомпонентов. "У нас есть успешный опыт реализации импортозамещающих проектов с Российской Федерации: от микроэлектроники и авиастроения до локализации автомобильных компонентов и узлов", - сказал Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.
