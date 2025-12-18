Украина бросает на фронт неподготовленных людей, заявил Лукашенко

https://1prime.ru/20251218/lukashenko-865686112.html

МИНСК, 18 дек – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина бросает на фронт неподготовленных людей, не прошедших боевое слаживание. "С российской стороны воюет армия. А там же вся Украина. Они схватили на улице, ружье дали - на фронт. А он же не подготовлен. Ни боевого слаживания там, отделение, взвод, рота и так далее. Куда, как, кто командир - они же понятия не имеют. Схватили - на фронт… Сидишь в окопе, отстреливаешься… Ну и сколько ты будешь отстреливаться, необученный человек?" - сказал президент, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.

