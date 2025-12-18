https://1prime.ru/20251218/med-865661884.html

Стоимость меди опускается в четверг утром

2025-12-18T09:24+0300

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается в четверг утром перед публикацией данных по рынку труда и инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.13 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex снижался в цене на 0,8% - до 5,392 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,25% - до 11 737 долларов, алюминия - на 1,01%, до 2 905,5 доллара, цинка - на 1,05%, до 3 037,5 доллара. Позднее в четверг ожидается публикация экономической статистики по США. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в стране по итогам ноября ускорилась до 3,1% с 3% по сравнению с сентябрем. Кроме того, министерство труда США опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 13 декабря. Эксперты считают, что их показатель составил 225 тысяч, сократившись на 11 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели в 236 тысяч. Экономические данные по США могут отражаться на динамике курса доллара, который регулирует спрос на медь держателей других иностранных валют.

