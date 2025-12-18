Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сакс написал Мерцу гневное письмо из-за России - 18.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251218/merts-865683376.html
Сакс написал Мерцу гневное письмо из-за России
Сакс написал Мерцу гневное письмо из-за России - 18.12.2025, ПРАЙМ
Сакс написал Мерцу гневное письмо из-за России
Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс после антироссийских заявлений со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца написал ему | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T17:57+0300
2025-12-18T17:57+0300
германия
москва
европа
фридрих мерц
джеффри сакс
марк рютте
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_723:174:3072:1495_1920x0_80_0_0_483f79d101f7cfdd3cf1ba7a9c3ca0c2.jpg
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс после антироссийских заявлений со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца написал ему открытое письмо с призывом учить историю, текст опубликовала газета Berliner Zeitung."Хватит пропаганды! Хватит моральной инфантилизации общественности! Европейцы вполне способны понять, что дилеммы в области безопасности реальны, что действия НАТО имеют последствия и что мир не достигается путем игнорирования опасений России по поводу безопасности. &lt;…&gt; Учите историю, господин канцлер! И будьте честны! Без честности доверие невозможно. Без доверия не может быть безопасности", — подчеркнул он в своем обращении к канцлеру Германии. Экономист также отметил, что Европа рискует снова совершить ошибки прошлого, из которых, казалось, должны были быть извлечены уроки, и предложил Германии выбрать путь дипломатии и мира. Ранее Фридрих Мерц снова высказался об "угрозе", исходящей от России. Таким образом он попытался оправдать значительный рост военных расходов Германии. На пресс-конференции 11 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Он утверждал, что альянс может стать следующей целью Москвы и призвал страны-члены блока перейти к военному образу мышления.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 11 декабря, что у Москвы нет агрессивных планов в отношении стран НАТО и ЕС, и выразил готовность зафиксировать это в письменном виде. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Тукеру Карлсону акцентировал внимание на том, что Москва не намерена нападать на государства НАТО, так как это лишено всякого смысла. Российский лидер также подчеркнул, что западные политики часто пугают свое население мнимой угрозой со стороны России, чтобы отвлечь от внутренних проблем, но, по его словам, "умные люди понимают, что это фейк".Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20251202/putin-865145866.html
https://1prime.ru/20251217/rossiya-865642052.html
германия
москва
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_1104:0:3072:1476_1920x0_80_0_0_9be13acd52100a692975f5770f312e0b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, москва, европа, фридрих мерц, джеффри сакс, марк рютте, нато, ес
ГЕРМАНИЯ, МОСКВА, ЕВРОПА, Фридрих Мерц, Джеффри Сакс, Марк Рютте, НАТО, ЕС
17:57 18.12.2025
 
Сакс написал Мерцу гневное письмо из-за России

Экономист Сакс в письме к Мерцу призвал его учить историю из-за заявлений о России

© CC BY 2.0 / European People's PartyФридрих Мерц
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс после антироссийских заявлений со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца написал ему открытое письмо с призывом учить историю, текст опубликовала газета Berliner Zeitung.
"Хватит пропаганды! Хватит моральной инфантилизации общественности! Европейцы вполне способны понять, что дилеммы в области безопасности реальны, что действия НАТО имеют последствия и что мир не достигается путем игнорирования опасений России по поводу безопасности. <…> Учите историю, господин канцлер! И будьте честны! Без честности доверие невозможно. Без доверия не может быть безопасности", — подчеркнул он в своем обращении к канцлеру Германии.
Президент Владимир Путин
"Слишком поздно". В Финляндии устроили истерику после слов Путина
2 декабря, 23:18
Экономист также отметил, что Европа рискует снова совершить ошибки прошлого, из которых, казалось, должны были быть извлечены уроки, и предложил Германии выбрать путь дипломатии и мира.
Ранее Фридрих Мерц снова высказался об "угрозе", исходящей от России. Таким образом он попытался оправдать значительный рост военных расходов Германии.
На пресс-конференции 11 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Он утверждал, что альянс может стать следующей целью Москвы и призвал страны-члены блока перейти к военному образу мышления.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 11 декабря, что у Москвы нет агрессивных планов в отношении стран НАТО и ЕС, и выразил готовность зафиксировать это в письменном виде.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Тукеру Карлсону акцентировал внимание на том, что Москва не намерена нападать на государства НАТО, так как это лишено всякого смысла. Российский лидер также подчеркнул, что западные политики часто пугают свое население мнимой угрозой со стороны России, чтобы отвлечь от внутренних проблем, но, по его словам, "умные люди понимают, что это фейк".
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Фон дер Ляйен закатила истерику из-за России
Вчера, 16:49
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ГЕРМАНИЯМОСКВАЕВРОПАФридрих МерцДжеффри СаксМарк РюттеНАТОЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала