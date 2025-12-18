Сакс написал Мерцу гневное письмо из-за России
Экономист Сакс в письме к Мерцу призвал его учить историю из-за заявлений о России
Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс после антироссийских заявлений со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца написал ему открытое письмо с призывом учить историю, текст опубликовала газета Berliner Zeitung.
"Хватит пропаганды! Хватит моральной инфантилизации общественности! Европейцы вполне способны понять, что дилеммы в области безопасности реальны, что действия НАТО имеют последствия и что мир не достигается путем игнорирования опасений России по поводу безопасности. <…> Учите историю, господин канцлер! И будьте честны! Без честности доверие невозможно. Без доверия не может быть безопасности", — подчеркнул он в своем обращении к канцлеру Германии.
Экономист также отметил, что Европа рискует снова совершить ошибки прошлого, из которых, казалось, должны были быть извлечены уроки, и предложил Германии выбрать путь дипломатии и мира.
Ранее Фридрих Мерц снова высказался об "угрозе", исходящей от России. Таким образом он попытался оправдать значительный рост военных расходов Германии.
На пресс-конференции 11 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Он утверждал, что альянс может стать следующей целью Москвы и призвал страны-члены блока перейти к военному образу мышления.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 11 декабря, что у Москвы нет агрессивных планов в отношении стран НАТО и ЕС, и выразил готовность зафиксировать это в письменном виде.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Тукеру Карлсону акцентировал внимание на том, что Москва не намерена нападать на государства НАТО, так как это лишено всякого смысла. Российский лидер также подчеркнул, что западные политики часто пугают свое население мнимой угрозой со стороны России, чтобы отвлечь от внутренних проблем, но, по его словам, "умные люди понимают, что это фейк".
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>