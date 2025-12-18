Россияне смогут восстановить замороженный аккаунт на "Госуслугах" через MAX

https://1prime.ru/20251218/mintsifry-865667689.html
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Россияне смогут восстановить доступ к замороженному аккаунту на "Госуслугах" дистанционно с помощью цифрового ID в Max - ранее такая функция была доступна только очно, через МФЦ, сообщило Минцифры в своем канале в Max. Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>"Если ваш аккаунт на "Госуслугах" "заморожен" на 72 часа из-за подозрительной активности, вы можете восстановить полный доступ к услугам досрочно. Раньше это можно было сделать только очно в МФЦ. Теперь появился дистанционный способ - с помощью цифрового ID в Max. Это безопасно и обеспечивает надёжную идентификацию личности", - говорится в сообщении. Министерство подчеркивает, что использовать цифровой ID в Max для восстановления доступа к полному функционалу "Госуслуг" ранее чем через 72 часа не обязательно: пользователь может выбрать другой способ или дождаться, когда истечёт период "заморозки". Как напомнили в Минцифры, "заморозка" профилей на 72 часа происходит в случае, когда была зафиксирована подозрительная активность пользователя. В этом случае ограничивается вход в разделы портала с финансовой информацией и возможность авторизоваться с помощью "Госуслуг", например на сайтах микрофинансовых организаций и в приложении "Госключ".
