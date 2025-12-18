Минсельхоз озвучил прогноз по урожаю зерна

https://1prime.ru/20251218/mishustin-865680175.html
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ ожидает урожай в 137 миллионов тонн зерна, это третий по объему урожай за последние шесть лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По прогнозу Минсельхоза на середину декабря по итогам уборки ожидается 137 миллионов тонн зерна, третий по объему урожай за последние шесть лет. Это позволит полностью обеспечить как внутренний рынок, так и наших деловых партнеров из дружественных стран в рамках поставок за рубеж", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
