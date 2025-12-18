https://1prime.ru/20251218/mishustin-865680175.html

Минсельхоз озвучил прогноз по урожаю зерна

Минсельхоз озвучил прогноз по урожаю зерна - 18.12.2025, ПРАЙМ

Минсельхоз озвучил прогноз по урожаю зерна

Минсельхоз РФ ожидает урожай в 137 миллионов тонн зерна, это третий по объему урожай за последние шесть лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 18.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-18T16:28+0300

2025-12-18T16:28+0300

2025-12-18T16:28+0300

сельское хозяйство

россия

рф

михаил мишустин

минсельхоз

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861836496_0:138:3148:1909_1920x0_80_0_0_393a083c4dd177bd228cc95e95c91d77.jpg

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ ожидает урожай в 137 миллионов тонн зерна, это третий по объему урожай за последние шесть лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По прогнозу Минсельхоза на середину декабря по итогам уборки ожидается 137 миллионов тонн зерна, третий по объему урожай за последние шесть лет. Это позволит полностью обеспечить как внутренний рынок, так и наших деловых партнеров из дружественных стран в рамках поставок за рубеж", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.

https://1prime.ru/20251202/patrushev-865125375.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, рф, михаил мишустин, минсельхоз