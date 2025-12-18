Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минсельхоз озвучил прогноз по урожаю зерна - 18.12.2025
Минсельхоз озвучил прогноз по урожаю зерна
Минсельхоз озвучил прогноз по урожаю зерна - 18.12.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз озвучил прогноз по урожаю зерна
Минсельхоз РФ ожидает урожай в 137 миллионов тонн зерна, это третий по объему урожай за последние шесть лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T16:28+0300
2025-12-18T16:28+0300
сельское хозяйство
россия
рф
михаил мишустин
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861836496_0:138:3148:1909_1920x0_80_0_0_393a083c4dd177bd228cc95e95c91d77.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ ожидает урожай в 137 миллионов тонн зерна, это третий по объему урожай за последние шесть лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По прогнозу Минсельхоза на середину декабря по итогам уборки ожидается 137 миллионов тонн зерна, третий по объему урожай за последние шесть лет. Это позволит полностью обеспечить как внутренний рынок, так и наших деловых партнеров из дружественных стран в рамках поставок за рубеж", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
рф
сельское хозяйство, россия, рф, михаил мишустин, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Минсельхоз
16:28 18.12.2025
 
Минсельхоз озвучил прогноз по урожаю зерна

Минсельхоз ожидает урожай в 137 миллионов тонн зерна

© РИА Новости . Виталий Тимкив
Уборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Уборка урожая зерновых. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ ожидает урожай в 137 миллионов тонн зерна, это третий по объему урожай за последние шесть лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По прогнозу Минсельхоза на середину декабря по итогам уборки ожидается 137 миллионов тонн зерна, третий по объему урожай за последние шесть лет. Это позволит полностью обеспечить как внутренний рынок, так и наших деловых партнеров из дружественных стран в рамках поставок за рубеж", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
Зерно - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Патрушев рассказал о сборе урожая зерна в России
2 декабря, 13:09
 
Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Минсельхоз
 
 
Заголовок открываемого материала