Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВД рассказали о безопасности использования Face ID - 18.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251218/mvd-865660589.html
В МВД рассказали о безопасности использования Face ID
В МВД рассказали о безопасности использования Face ID - 18.12.2025, ПРАЙМ
В МВД рассказали о безопасности использования Face ID
Разблокировка устройства с помощью распознавания лица или отпечатка пальца позволяет не сохранять фото пользователя или изображение отпечатка, а создавать... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T09:00+0300
2025-12-18T09:00+0300
технологии
общество
россия
мвд
apple
https://cdnn.1prime.ru/img/83863/27/838632733_0:75:2194:1309_1920x0_80_0_0_c387d498dbaa59c53d267ad2e2b8f5a6.jpg
МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ. Разблокировка устройства с помощью распознавания лица или отпечатка пальца позволяет не сохранять фото пользователя или изображение отпечатка, а создавать специальный математический шаблон, который хранится в зашифрованном виде, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "При разблокировке с помощью лица или отпечатка пальца устройство не сохраняет ваше фото или изображение отпечатка. Вместо этого создаётся математический шаблон — уникальный цифровой образ, основанный на 3D-геометрии лица или на отпечатке пальца. Этот шаблон никогда не покидает безопасную среду устройства — особый защищенный чип, называемый Secure Enclave в Apple или Trusted Execution Environment в Android. Там шаблон хранится в зашифрованном виде и там же происходит сравнение", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что даже операционная система не имеет прямого доступа к шаблону – при взгляде человека в камеру сканер моментально создает новый шаблон и сравнивает его с "эталоном" внутри чипа. Данные не отправляются в облако и не хранятся на серверах в отличие от паролей, которые могут быть украдены при утечках. В МВД также подчеркнули, что современные сканеры не обмануть фотографией или видео: новые модели устройств используют инфракрасное сканирование и анализ глубины изображения, чтобы убедиться, что перед ними живое лицо. "Поэтому смело используйте современные средства защиты. Все новые устройства поддерживают эти технологии, позволяющие установить надежный "цифровой замок", который откроется только вам", - заключили в ведомстве.
https://1prime.ru/20251120/nikitin-864759689.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83863/27/838632733_175:0:2020:1384_1920x0_80_0_0_a14562d91e506c9408548b04252dd13e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , россия, мвд, apple
Технологии, Общество , РОССИЯ, МВД, Apple
09:00 18.12.2025
 
В МВД рассказали о безопасности использования Face ID

В МВД рассказали о безопасности использования отпечатка пальца или Face ID

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСмартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Смартфон в руке девушки. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ. Разблокировка устройства с помощью распознавания лица или отпечатка пальца позволяет не сохранять фото пользователя или изображение отпечатка, а создавать специальный математический шаблон, который хранится в зашифрованном виде, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"При разблокировке с помощью лица или отпечатка пальца устройство не сохраняет ваше фото или изображение отпечатка. Вместо этого создаётся математический шаблон — уникальный цифровой образ, основанный на 3D-геометрии лица или на отпечатке пальца. Этот шаблон никогда не покидает безопасную среду устройства — особый защищенный чип, называемый Secure Enclave в Apple или Trusted Execution Environment в Android. Там шаблон хранится в зашифрованном виде и там же происходит сравнение", - говорится в сообщении.
Турникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии Face Pay на станции Кутузовская Московского центрального кольца - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Никитин рассказал о планах внедрить биометрию еще в двух метрополитенах
20 ноября, 16:15
В ведомстве добавили, что даже операционная система не имеет прямого доступа к шаблону – при взгляде человека в камеру сканер моментально создает новый шаблон и сравнивает его с "эталоном" внутри чипа. Данные не отправляются в облако и не хранятся на серверах в отличие от паролей, которые могут быть украдены при утечках.
В МВД также подчеркнули, что современные сканеры не обмануть фотографией или видео: новые модели устройств используют инфракрасное сканирование и анализ глубины изображения, чтобы убедиться, что перед ними живое лицо.
"Поэтому смело используйте современные средства защиты. Все новые устройства поддерживают эти технологии, позволяющие установить надежный "цифровой замок", который откроется только вам", - заключили в ведомстве.
 
ТехнологииОбществоРОССИЯМВДApple
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала