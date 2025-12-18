https://1prime.ru/20251218/mvd-865666067.html

В Москве мошенники обманули женщину на более чем 22 миллиона рублей

мошенничество

россия

москва

кемерово

мвд

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Мошенники, представившись сотрудниками госорганов, под предлогом якобы потери имущества обманули женщину на более чем 22 миллиона рублей в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ в Max. "Злоумышленники, представившись сотрудниками госорганов, позвонили 56-летней москвичке. Они убедили женщину, что ей грозит потеря имущества, а также сообщили о якобы оформленных на ее имя кредитах и доверенности на неизвестного", - говорится в релизе. В ведомстве отметили, что под давлением мошенников женщина сняла все деньги со своего счета, взяла два банковских займа и заняла деньги у знакомого, после чего в Песчаном переулке она передала курьерам более 21,5 миллиона рублей. Позже аферисты уговорили женщину продать две коллекционные монеты из золота и серебра, хранившиеся дома, что женщина и сделала, а после передала курьеру еще более 850 тысяч рублей, добавили в ведомстве. "В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Сокол задержали на Мичуринском проспекте одного из подозреваемых – 26-летнего жителя Кемерово. Одна из похищенных коллекционных монет уже найдена и изъята", - добавили в МВД. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемый заключен под стражу.

москва

кемерово

