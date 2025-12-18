https://1prime.ru/20251218/mvd-865666067.html
В Москве мошенники обманули женщину на более чем 22 миллиона рублей
В Москве мошенники обманули женщину на более чем 22 миллиона рублей - 18.12.2025, ПРАЙМ
В Москве мошенники обманули женщину на более чем 22 миллиона рублей
Мошенники, представившись сотрудниками госорганов, под предлогом якобы потери имущества обманули женщину на более чем 22 миллиона рублей в Москве, сообщили в... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T11:10+0300
2025-12-18T11:10+0300
2025-12-18T11:10+0300
мошенничество
россия
москва
кемерово
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Мошенники, представившись сотрудниками госорганов, под предлогом якобы потери имущества обманули женщину на более чем 22 миллиона рублей в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ в Max. "Злоумышленники, представившись сотрудниками госорганов, позвонили 56-летней москвичке. Они убедили женщину, что ей грозит потеря имущества, а также сообщили о якобы оформленных на ее имя кредитах и доверенности на неизвестного", - говорится в релизе. В ведомстве отметили, что под давлением мошенников женщина сняла все деньги со своего счета, взяла два банковских займа и заняла деньги у знакомого, после чего в Песчаном переулке она передала курьерам более 21,5 миллиона рублей. Позже аферисты уговорили женщину продать две коллекционные монеты из золота и серебра, хранившиеся дома, что женщина и сделала, а после передала курьеру еще более 850 тысяч рублей, добавили в ведомстве. "В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Сокол задержали на Мичуринском проспекте одного из подозреваемых – 26-летнего жителя Кемерово. Одна из похищенных коллекционных монет уже найдена и изъята", - добавили в МВД. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемый заключен под стражу.
https://1prime.ru/20251216/mvd-865591984.html
москва
кемерово
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_77508d289cb76a0e1ca07a6d73bc0341.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, кемерово, мвд
Мошенничество, РОССИЯ, МОСКВА, КЕМЕРОВО, МВД
В Москве мошенники обманули женщину на более чем 22 миллиона рублей
В Москве мошенники обманули женщину на 22 млн руб под предлогом потери имущества
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ.
Мошенники, представившись сотрудниками госорганов, под предлогом якобы потери имущества обманули женщину на более чем 22 миллиона рублей в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ в Max
.
"Злоумышленники, представившись сотрудниками госорганов, позвонили 56-летней москвичке. Они убедили женщину, что ей грозит потеря имущества, а также сообщили о якобы оформленных на ее имя кредитах и доверенности на неизвестного", - говорится в релизе.
В ведомстве отметили, что под давлением мошенников женщина сняла все деньги со своего счета, взяла два банковских займа и заняла деньги у знакомого, после чего в Песчаном переулке она передала курьерам более 21,5 миллиона рублей.
Позже аферисты уговорили женщину продать две коллекционные монеты из золота и серебра, хранившиеся дома, что женщина и сделала, а после передала курьеру еще более 850 тысяч рублей, добавили в ведомстве.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Сокол задержали на Мичуринском проспекте одного из подозреваемых – 26-летнего жителя Кемерово
. Одна из похищенных коллекционных монет уже найдена и изъята", - добавили в МВД.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемый заключен под стражу.
МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за работодателей