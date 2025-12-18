Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве мошенники обманули женщину на более чем 22 миллиона рублей - 18.12.2025, ПРАЙМ
В Москве мошенники обманули женщину на более чем 22 миллиона рублей
11:10 18.12.2025
 
В Москве мошенники обманули женщину на более чем 22 миллиона рублей

В Москве мошенники обманули женщину на 22 млн руб под предлогом потери имущества

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Мошенники, представившись сотрудниками госорганов, под предлогом якобы потери имущества обманули женщину на более чем 22 миллиона рублей в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ в Max.
"Злоумышленники, представившись сотрудниками госорганов, позвонили 56-летней москвичке. Они убедили женщину, что ей грозит потеря имущества, а также сообщили о якобы оформленных на ее имя кредитах и доверенности на неизвестного", - говорится в релизе.
В ведомстве отметили, что под давлением мошенников женщина сняла все деньги со своего счета, взяла два банковских займа и заняла деньги у знакомого, после чего в Песчаном переулке она передала курьерам более 21,5 миллиона рублей.
Позже аферисты уговорили женщину продать две коллекционные монеты из золота и серебра, хранившиеся дома, что женщина и сделала, а после передала курьеру еще более 850 тысяч рублей, добавили в ведомстве.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Сокол задержали на Мичуринском проспекте одного из подозреваемых – 26-летнего жителя Кемерово. Одна из похищенных коллекционных монет уже найдена и изъята", - добавили в МВД.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемый заключен под стражу.
Сотрудники полиции - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за работодателей
16 декабря, 09:10
 
