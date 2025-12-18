https://1prime.ru/20251218/mvideo-865662818.html
Россияне все чаще стали заказывать технику онлайн
Россияне все чаще стали заказывать технику онлайн - 18.12.2025, ПРАЙМ
Россияне все чаще стали заказывать технику онлайн
Россияне все чаще заказывают в онлайн-магазине "М.Видео" портативную акустику, аксессуары для цифровой техники, а также ноутбуки, компьютеры и смартфоны - в... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T10:05+0300
2025-12-18T10:05+0300
2025-12-18T10:05+0300
бизнес
технологии
россия
м.видео
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/83/836368303_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_ae9446a8a4012d91534ac63a0f137c9d.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Россияне все чаще заказывают в онлайн-магазине "М.Видео" портативную акустику, аксессуары для цифровой техники, а также ноутбуки, компьютеры и смартфоны - в ноябре онлайн-продажи выросли более чем в 11 раз, подсчитали для РИА Новости аналитики компании. "По сравнению с ноябрем 2024 года наиболее впечатляющий прирост продаж на собственном маркетплейсе "М.Видео" показала портативная акустика, увеличившая оборот более чем в 10 раз (+1085%) относительно ноября прошлого года. Сильную годовую динамику продемонстрировали аксессуары для цифровой техники (+681%), сегмент ноутбуков и компьютеров (+552%), а также смартфоны, выросшие на 171%", - сообщили в компании. Отмечается, что также двойные темпы роста отмечены в категории климатических устройств и товаров для ухода за одеждой, а продажи в категории товары для спорта увеличились на 66%. В компании добавили, что оборот онлайн-магазина продолжает расти четвертый месяц подряд, достигнув в ноябре отметки в 2,1 миллиарда рублей. По сравнению с октябрем текущего года оборот увеличился на треть, а по сравнению с ноябрем прошлого - на 61,5%. В свою очередь, число заказов по сравнению с ноябрем прошлого года увеличилось на 63% - до 307 тысяч. Там подчеркнули, что положительную динамику обеспечил в том числе высокий покупательский интерес к электронике, товарам для дома, спорта и сегменту персональных устройств. На эти направления приходится более 80% оборота онлайн-магазина.
https://1prime.ru/20250531/noutbuk-858078817.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/83/836368303_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_90c33b9fbddb7ec8e06d40224370a154.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, технологии, россия, м.видео
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, М.Видео
Россияне все чаще стали заказывать технику онлайн
Россияне стали чаще заказывать ноутбуки и смартфоны онлайн
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Россияне все чаще заказывают в онлайн-магазине "М.Видео" портативную акустику, аксессуары для цифровой техники, а также ноутбуки, компьютеры и смартфоны - в ноябре онлайн-продажи выросли более чем в 11 раз, подсчитали для РИА Новости аналитики компании.
"По сравнению с ноябрем 2024 года наиболее впечатляющий прирост продаж на собственном маркетплейсе "М.Видео
" показала портативная акустика, увеличившая оборот более чем в 10 раз (+1085%) относительно ноября прошлого года. Сильную годовую динамику продемонстрировали аксессуары для цифровой техники (+681%), сегмент ноутбуков и компьютеров (+552%), а также смартфоны, выросшие на 171%", - сообщили в компании.
Отмечается, что также двойные темпы роста отмечены в категории климатических устройств и товаров для ухода за одеждой, а продажи в категории товары для спорта увеличились на 66%.
В компании добавили, что оборот онлайн-магазина продолжает расти четвертый месяц подряд, достигнув в ноябре отметки в 2,1 миллиарда рублей. По сравнению с октябрем текущего года оборот увеличился на треть, а по сравнению с ноябрем прошлого - на 61,5%. В свою очередь, число заказов по сравнению с ноябрем прошлого года увеличилось на 63% - до 307 тысяч.
Там подчеркнули, что положительную динамику обеспечил в том числе высокий покупательский интерес к электронике, товарам для дома, спорта и сегменту персональных устройств. На эти направления приходится более 80% оборота онлайн-магазина.
Эксперт рассказал, сколько золота и серебра содержится в одном ноутбуке