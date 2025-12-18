Россияне все чаще стали заказывать технику онлайн

https://1prime.ru/20251218/mvideo-865662818.html

бизнес

технологии

россия

м.видео

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Россияне все чаще заказывают в онлайн-магазине "М.Видео" портативную акустику, аксессуары для цифровой техники, а также ноутбуки, компьютеры и смартфоны - в ноябре онлайн-продажи выросли более чем в 11 раз, подсчитали для РИА Новости аналитики компании. "По сравнению с ноябрем 2024 года наиболее впечатляющий прирост продаж на собственном маркетплейсе "М.Видео" показала портативная акустика, увеличившая оборот более чем в 10 раз (+1085%) относительно ноября прошлого года. Сильную годовую динамику продемонстрировали аксессуары для цифровой техники (+681%), сегмент ноутбуков и компьютеров (+552%), а также смартфоны, выросшие на 171%", - сообщили в компании. Отмечается, что также двойные темпы роста отмечены в категории климатических устройств и товаров для ухода за одеждой, а продажи в категории товары для спорта увеличились на 66%. В компании добавили, что оборот онлайн-магазина продолжает расти четвертый месяц подряд, достигнув в ноябре отметки в 2,1 миллиарда рублей. По сравнению с октябрем текущего года оборот увеличился на треть, а по сравнению с ноябрем прошлого - на 61,5%. В свою очередь, число заказов по сравнению с ноябрем прошлого года увеличилось на 63% - до 307 тысяч. Там подчеркнули, что положительную динамику обеспечил в том числе высокий покупательский интерес к электронике, товарам для дома, спорта и сегменту персональных устройств. На эти направления приходится более 80% оборота онлайн-магазина.

