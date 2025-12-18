https://1prime.ru/20251218/nalog-865633054.html

Юрист научила, как вернуть уплаченные налоги по вкладам

Юрист научила, как вернуть уплаченные налоги по вкладам - 18.12.2025, ПРАЙМ

Юрист научила, как вернуть уплаченные налоги по вкладам

Налогоплательщики, уплатившие НДФЛ на доход по вкладам за 2023 или 2024 годы, вправе вернуть налог или его часть, если совершали определенные траты в упомянутый | 18.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-18T02:02+0300

2025-12-18T02:02+0300

2025-12-18T02:02+0300

финансы

фнс россии

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/81/841428182_0:252:2400:1602_1920x0_80_0_0_dd100f0e460813bd3fa2ba082558961e.jpg

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Налогоплательщики, уплатившие НДФЛ на доход по вкладам за 2023 или 2024 годы, вправе вернуть налог или его часть, если совершали определенные траты в упомянутый период. Как это сделать, рассказала агентству “Прайм” юрист ЕЮС Анастасия Белоглазова.Доходы в виде процентов от вкладов, полученные в 2023 – 2024 годах, включаются в основную налоговую базу для исчисления НДФЛ. Это означает, что налогоплательщик может использовать эти доходы для получения налоговых вычетов, таких как:Право на налоговый вычет имеют все граждане, которые получили процентный доход по вкладам, облагаемый НДФЛ по ставке 13% (или 15% для доходов свыше 5 миллионов рублей) и понесли упомянутые расходы.“Необходимо обратить внимание, что возврат налога с доходов от банковских вкладов доступен для тех, кто не платит НДФЛ с заработной платы, например, для самозанятых, индивидуальных предпринимателей или пенсионеров. Остальные могут получить вычет с зарплаты”, - пояснила юрист.Что необходимо сделать, чтобы воспользоваться своим правом:Например, самозанятый гражданин получил за 2023 год 250 тысяч рублей в виде процентов по вкладам. При этом необлагаемая часть дохода составила 150 тысяч руб. Таким образом, налогооблагаемая база составила 100 (250 - 150) тысяч рублей. НДФЛ, подлежащий уплате с этой суммы, составил 13 (120 × 13%) тысяч рублей. Если самозанятый потратил 80 тысяч рублей на лечение и 20 тысяч на занятия фитнесом в 2023 году, то он сможет вернуть всю сумму уплаченного налога, т.е. 13 тысяч рублей.“Обратите внимание, что с 1 января 2025 года вступили в силу изменения в законодательстве, которые отменили возможность получения налогового вычета с процентов по вкладам. Согласно пункту 3 статьи 210 Налогового Кодекса Российской Федерации, теперь налоговые вычеты применяются только к доходам, составляющим основную налоговую базу. Поскольку проценты по вкладам из нее исключены, любые виды налоговых вычетов — будь то стандартные, социальные или имущественные — к ним применяться не будут”, - предупредила Анастасия Белоглазова.За налоговый период 2023 года декларацию можно подать в налоговый орган до конца 2026 года, а за 2024-до конца 2027 года соответственно. Удобно пользоваться сервисами ФНС России.

https://1prime.ru/20251205/moshenniki-865233801.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, фнс россии