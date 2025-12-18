https://1prime.ru/20251218/nalog-865633054.html
Юрист научила, как вернуть уплаченные налоги по вкладам
Юрист научила, как вернуть уплаченные налоги по вкладам - 18.12.2025, ПРАЙМ
Юрист научила, как вернуть уплаченные налоги по вкладам
Налогоплательщики, уплатившие НДФЛ на доход по вкладам за 2023 или 2024 годы, вправе вернуть налог или его часть, если совершали определенные траты в упомянутый | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T02:02+0300
2025-12-18T02:02+0300
2025-12-18T02:02+0300
финансы
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/81/841428182_0:252:2400:1602_1920x0_80_0_0_dd100f0e460813bd3fa2ba082558961e.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Налогоплательщики, уплатившие НДФЛ на доход по вкладам за 2023 или 2024 годы, вправе вернуть налог или его часть, если совершали определенные траты в упомянутый период. Как это сделать, рассказала агентству “Прайм” юрист ЕЮС Анастасия Белоглазова.Доходы в виде процентов от вкладов, полученные в 2023 – 2024 годах, включаются в основную налоговую базу для исчисления НДФЛ. Это означает, что налогоплательщик может использовать эти доходы для получения налоговых вычетов, таких как:Право на налоговый вычет имеют все граждане, которые получили процентный доход по вкладам, облагаемый НДФЛ по ставке 13% (или 15% для доходов свыше 5 миллионов рублей) и понесли упомянутые расходы.“Необходимо обратить внимание, что возврат налога с доходов от банковских вкладов доступен для тех, кто не платит НДФЛ с заработной платы, например, для самозанятых, индивидуальных предпринимателей или пенсионеров. Остальные могут получить вычет с зарплаты”, - пояснила юрист.Что необходимо сделать, чтобы воспользоваться своим правом:Например, самозанятый гражданин получил за 2023 год 250 тысяч рублей в виде процентов по вкладам. При этом необлагаемая часть дохода составила 150 тысяч руб. Таким образом, налогооблагаемая база составила 100 (250 - 150) тысяч рублей. НДФЛ, подлежащий уплате с этой суммы, составил 13 (120 × 13%) тысяч рублей. Если самозанятый потратил 80 тысяч рублей на лечение и 20 тысяч на занятия фитнесом в 2023 году, то он сможет вернуть всю сумму уплаченного налога, т.е. 13 тысяч рублей.“Обратите внимание, что с 1 января 2025 года вступили в силу изменения в законодательстве, которые отменили возможность получения налогового вычета с процентов по вкладам. Согласно пункту 3 статьи 210 Налогового Кодекса Российской Федерации, теперь налоговые вычеты применяются только к доходам, составляющим основную налоговую базу. Поскольку проценты по вкладам из нее исключены, любые виды налоговых вычетов — будь то стандартные, социальные или имущественные — к ним применяться не будут”, - предупредила Анастасия Белоглазова.За налоговый период 2023 года декларацию можно подать в налоговый орган до конца 2026 года, а за 2024-до конца 2027 года соответственно. Удобно пользоваться сервисами ФНС России.
https://1prime.ru/20251205/moshenniki-865233801.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/81/841428182_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_d1216e1a5efbc9dddf953e656f001e3a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, фнс россии
Юрист научила, как вернуть уплаченные налоги по вкладам
Юрист Белоглазова: налоги по вкладам за 2023-2024 гг можно вернуть через вычеты
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Налогоплательщики, уплатившие НДФЛ на доход по вкладам за 2023 или 2024 годы, вправе вернуть налог или его часть, если совершали определенные траты в упомянутый период. Как это сделать, рассказала агентству “Прайм” юрист ЕЮС Анастасия Белоглазова.
Мошенники рассылают россиянам сообщения о якобы неуплаченном налоге
Доходы в виде процентов от вкладов, полученные в 2023 – 2024 годах, включаются в основную налоговую базу для исчисления НДФЛ. Это означает, что налогоплательщик может использовать эти доходы для получения налоговых вычетов, таких как:
- социальный вычет: по расходам на лечение, обучение, благотворительность, фитнес, произведенным для себя и близких родственников;
- имущественный вычет: с суммы покупки жилья и уплаченных процентов по ипотеке;
- вычет по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС): при внесении средств на ИИС.
Право на налоговый вычет имеют все граждане, которые получили процентный доход по вкладам, облагаемый НДФЛ по ставке 13% (или 15% для доходов свыше 5 миллионов рублей) и понесли упомянутые расходы.
“Необходимо обратить внимание, что возврат налога с доходов от банковских вкладов доступен для тех, кто не платит НДФЛ с заработной платы, например, для самозанятых, индивидуальных предпринимателей или пенсионеров. Остальные могут получить вычет с зарплаты”, - пояснила юрист.
Что необходимо сделать, чтобы воспользоваться своим правом:
- Подготовить документы, являющиеся основанием для предоставления соответствующих налоговых вычетов (договоры, оплату, справки о понесенных расходах и др.).
- Далее требуется заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ. При заполнении декларации важно указать источник дохода (наименование банка, его ИНН и КПП), код получения дохода (6014) и сумму полученного дохода от вклада в рублях. Кроме того, необходимо применить код вычета 914, который уменьшит налогооблагаемую базу на сумму необлагаемого лимита: за 2023 год 150 тысяч рублей, за 2024 — 210 тысяч рублей.
Например, самозанятый гражданин получил за 2023 год 250 тысяч рублей в виде процентов по вкладам. При этом необлагаемая часть дохода составила 150 тысяч руб. Таким образом, налогооблагаемая база составила 100 (250 - 150) тысяч рублей. НДФЛ, подлежащий уплате с этой суммы, составил 13 (120 × 13%) тысяч рублей. Если самозанятый потратил 80 тысяч рублей на лечение и 20 тысяч на занятия фитнесом в 2023 году, то он сможет вернуть всю сумму уплаченного налога, т.е. 13 тысяч рублей.
“Обратите внимание, что с 1 января 2025 года вступили в силу изменения в законодательстве, которые отменили возможность получения налогового вычета с процентов по вкладам. Согласно пункту 3 статьи 210 Налогового Кодекса Российской Федерации, теперь налоговые вычеты применяются только к доходам, составляющим основную налоговую базу. Поскольку проценты по вкладам из нее исключены, любые виды налоговых вычетов — будь то стандартные, социальные или имущественные — к ним применяться не будут”, - предупредила Анастасия Белоглазова.
За налоговый период 2023 года декларацию можно подать в налоговый орган до конца 2026 года, а за 2024-до конца 2027 года соответственно. Удобно пользоваться сервисами ФНС России.