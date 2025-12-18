Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
18.12.2025
На Макрона и Туска "напали" во время саммита Евросоюза по Украине
На Макрона и Туска "напали" во время саммита Евросоюза по Украине
2025-12-18T17:23+0300
2025-12-18T17:23+0300
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Во время саммита Европейского Союза, посвященного поддержке Украины, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск оказались под "напором" представителей прессы, окруживших их микрофонами."Пожалуйста, не нападайте на меня", — попросил глава польского правительства.Макрон, в свою очередь, выразил недовольство тем, что микрофоны журналистов оставались незакрепленными и постоянно перемещались, мешая ему сосредоточиться. Туск попросил репортеров не подносить их слишком близко.В среду издание Politico отметило, что на саммите 18-19 декабря может быть принято решение о конфискации резервов стран ЕС, несмотря на мнение Бельгии. Сообщается, что в понедельник представители стран-членов снова не смогли убедить Брюссель поддержать идею использования замороженных активов для помощи Украине. Бельгийский премьер-министр Барт де Вевер назвал этот план воровством и допустил возможность обращения в суд.В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран-членов ЕС не покинут саммит, пока не найдут пути для финансирования Украины в течение следующих двух лет.
17:23 18.12.2025
 
На Макрона и Туска "напали" во время саммита Евросоюза по Украине

МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Во время саммита Европейского Союза, посвященного поддержке Украины, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск оказались под "напором" представителей прессы, окруживших их микрофонами.
"Пожалуйста, не нападайте на меня", — попросил глава польского правительства.
Макрон, в свою очередь, выразил недовольство тем, что микрофоны журналистов оставались незакрепленными и постоянно перемещались, мешая ему сосредоточиться. Туск попросил репортеров не подносить их слишком близко.
В среду издание Politico отметило, что на саммите 18-19 декабря может быть принято решение о конфискации резервов стран ЕС, несмотря на мнение Бельгии. Сообщается, что в понедельник представители стран-членов снова не смогли убедить Брюссель поддержать идею использования замороженных активов для помощи Украине. Бельгийский премьер-министр Барт де Вевер назвал этот план воровством и допустил возможность обращения в суд.
В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран-членов ЕС не покинут саммит, пока не найдут пути для финансирования Украины в течение следующих двух лет.
