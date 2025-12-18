https://1prime.ru/20251218/napadenie-865681881.html
На Макрона и Туска "напали" во время саммита Евросоюза по Украине
На Макрона и Туска "напали" во время саммита Евросоюза по Украине - 18.12.2025, ПРАЙМ
На Макрона и Туска "напали" во время саммита Евросоюза по Украине
Во время саммита Европейского Союза, посвященного поддержке Украины, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск оказались под... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T17:23+0300
2025-12-18T17:23+0300
2025-12-18T17:23+0300
общество
мировая экономика
украина
франция
польша
дональд туск
эммануэль макрон
politico
ес
урсула фон дер ляйен
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:318:947:851_1920x0_80_0_0_55a07c7da4e5bb30bb2582f78b5ed37f.jpg
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Во время саммита Европейского Союза, посвященного поддержке Украины, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск оказались под "напором" представителей прессы, окруживших их микрофонами."Пожалуйста, не нападайте на меня", — попросил глава польского правительства.Макрон, в свою очередь, выразил недовольство тем, что микрофоны журналистов оставались незакрепленными и постоянно перемещались, мешая ему сосредоточиться. Туск попросил репортеров не подносить их слишком близко.В среду издание Politico отметило, что на саммите 18-19 декабря может быть принято решение о конфискации резервов стран ЕС, несмотря на мнение Бельгии. Сообщается, что в понедельник представители стран-членов снова не смогли убедить Брюссель поддержать идею использования замороженных активов для помощи Украине. Бельгийский премьер-министр Барт де Вевер назвал этот план воровством и допустил возможность обращения в суд.В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран-членов ЕС не покинут саммит, пока не найдут пути для финансирования Украины в течение следующих двух лет.
https://1prime.ru/20251218/zelenskiy-865678192.html
https://1prime.ru/20251218/ukraina-865677859.html
украина
франция
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:209:947:919_1920x0_80_0_0_3c731f0b4a7aa0676e2f91d0ee336e77.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, украина, франция, польша, дональд туск, эммануэль макрон, politico, ес, урсула фон дер ляйен
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ПОЛЬША, Дональд Туск, Эммануэль Макрон, Politico, ЕС, Урсула фон дер Ляйен
На Макрона и Туска "напали" во время саммита Евросоюза по Украине
Макрон и Туск на саммите ЕС по Украине пожаловались на микрофоны журналистов