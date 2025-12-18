https://1prime.ru/20251218/netanjahu-865654148.html

Нетаньяху одобрил крупнейшую в истории Израиля сделку по экспорту газа

2025-12-18T00:22+0300

энергетика

газ

израиль

египет

биньямин нетаньяху

chevron

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 дек - ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об одобрении крупнейшей в истории Израиля сделки по экспорту газа в Египет на сумму почти в 35 миллиарда долларов. "Сегодня я одобрил крупнейшую в истории Израиля сделку по поставкам газа. Сумма сделки составляет 112 миллиардов шекелей (34,6 миллиарда долларов по текущему курсу - ред.). Из них 58 миллиардов поступят в государственную казну", - заявил Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия. Премьер Израиля разъяснил, что эта сделка с американской компанией Chevron включает в себя израильских партнеров, которые будут поставлять газ в Египет. "Я одобрил сделку, убедившись, что она отвечает нашим интересам безопасности и другим жизненно важных интересах, которые я не буду здесь подробно описывать. Эта сделка значительно укрепляет статус Израиля как региональной энергетической державы и способствует стабильности в нашем регионе. Она побуждает другие компании инвестировать в разведку газа в экономических водах Израиля", - добавил Нетаньяху. По данным израильского экономического издания Calcalist, в рамках этой сделки консорциум, владеющий правами на разработку крупнейшего израильского газового месторождения "Левиафан", продадут Египту 130 миллиардов кубометров природного газа на сумму около 35 миллиардов долларов к 2040 году. Это соглашение является обновлением существующего соглашения об экспорте газа от 2019 года, которое предусматривало экспорт газа в объеме 60 миллиардов кубометров. На первом этапе, запуск которого ожидается в первой половине 2026 года, будет продано 20 миллиардов кубометров газа, отмечает Calcalist. После завершения проекта расширения месторождения "Левиафан" начнется второй этап сделки, который будет включать еще 110 миллиардов кубометров газа.

израиль

египет

2025

Новости

