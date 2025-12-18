Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нетаньяху одобрил крупнейшую в истории Израиля сделку по экспорту газа - 18.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251218/netanjahu-865654148.html
Нетаньяху одобрил крупнейшую в истории Израиля сделку по экспорту газа
Нетаньяху одобрил крупнейшую в истории Израиля сделку по экспорту газа - 18.12.2025, ПРАЙМ
Нетаньяху одобрил крупнейшую в истории Израиля сделку по экспорту газа
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об одобрении крупнейшей в истории Израиля сделки по экспорту газа в Египет на сумму почти в 35 миллиарда долларов. | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T00:22+0300
2025-12-18T00:22+0300
энергетика
газ
израиль
египет
биньямин нетаньяху
chevron
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865654148.jpg?1766006540
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 дек - ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об одобрении крупнейшей в истории Израиля сделки по экспорту газа в Египет на сумму почти в 35 миллиарда долларов. "Сегодня я одобрил крупнейшую в истории Израиля сделку по поставкам газа. Сумма сделки составляет 112 миллиардов шекелей (34,6 миллиарда долларов по текущему курсу - ред.). Из них 58 миллиардов поступят в государственную казну", - заявил Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия. Премьер Израиля разъяснил, что эта сделка с американской компанией Chevron включает в себя израильских партнеров, которые будут поставлять газ в Египет. "Я одобрил сделку, убедившись, что она отвечает нашим интересам безопасности и другим жизненно важных интересах, которые я не буду здесь подробно описывать. Эта сделка значительно укрепляет статус Израиля как региональной энергетической державы и способствует стабильности в нашем регионе. Она побуждает другие компании инвестировать в разведку газа в экономических водах Израиля", - добавил Нетаньяху. По данным израильского экономического издания Calcalist, в рамках этой сделки консорциум, владеющий правами на разработку крупнейшего израильского газового месторождения "Левиафан", продадут Египту 130 миллиардов кубометров природного газа на сумму около 35 миллиардов долларов к 2040 году. Это соглашение является обновлением существующего соглашения об экспорте газа от 2019 года, которое предусматривало экспорт газа в объеме 60 миллиардов кубометров. На первом этапе, запуск которого ожидается в первой половине 2026 года, будет продано 20 миллиардов кубометров газа, отмечает Calcalist. После завершения проекта расширения месторождения "Левиафан" начнется второй этап сделки, который будет включать еще 110 миллиардов кубометров газа.
израиль
египет
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, израиль, египет, биньямин нетаньяху, chevron
Энергетика, Газ, ИЗРАИЛЬ, ЕГИПЕТ, Биньямин Нетаньяху, Chevron
00:22 18.12.2025
 
Нетаньяху одобрил крупнейшую в истории Израиля сделку по экспорту газа

Премьер Нетаньяху одобрил крупнейшую в истории Израиля сделку по экспорту газа в Египет

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 дек - ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об одобрении крупнейшей в истории Израиля сделки по экспорту газа в Египет на сумму почти в 35 миллиарда долларов.
"Сегодня я одобрил крупнейшую в истории Израиля сделку по поставкам газа. Сумма сделки составляет 112 миллиардов шекелей (34,6 миллиарда долларов по текущему курсу - ред.). Из них 58 миллиардов поступят в государственную казну", - заявил Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия.
Премьер Израиля разъяснил, что эта сделка с американской компанией Chevron включает в себя израильских партнеров, которые будут поставлять газ в Египет.
"Я одобрил сделку, убедившись, что она отвечает нашим интересам безопасности и другим жизненно важных интересах, которые я не буду здесь подробно описывать. Эта сделка значительно укрепляет статус Израиля как региональной энергетической державы и способствует стабильности в нашем регионе. Она побуждает другие компании инвестировать в разведку газа в экономических водах Израиля", - добавил Нетаньяху.
По данным израильского экономического издания Calcalist, в рамках этой сделки консорциум, владеющий правами на разработку крупнейшего израильского газового месторождения "Левиафан", продадут Египту 130 миллиардов кубометров природного газа на сумму около 35 миллиардов долларов к 2040 году. Это соглашение является обновлением существующего соглашения об экспорте газа от 2019 года, которое предусматривало экспорт газа в объеме 60 миллиардов кубометров. На первом этапе, запуск которого ожидается в первой половине 2026 года, будет продано 20 миллиардов кубометров газа, отмечает Calcalist. После завершения проекта расширения месторождения "Левиафан" начнется второй этап сделки, который будет включать еще 110 миллиардов кубометров газа.
 
ЭнергетикаГазИЗРАИЛЬЕГИПЕТБиньямин НетаньяхуChevron
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала