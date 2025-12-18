Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан назвал идею конфискации российских активов мертвой - 18.12.2025
Орбан назвал идею конфискации российских активов мертвой
Орбан назвал идею конфискации российских активов мертвой - 18.12.2025, ПРАЙМ
Орбан назвал идею конфискации российских активов мертвой
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает идею конфискации активов РФ "мертвой", потому что оказалось достаточно стран ЕС, чтобы заблокировать ее | 18.12.2025, ПРАЙМ
россия
финансы
венгрия
рф
брюссель
виктор орбан
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/61/841266160_0:29:3000:1717_1920x0_80_0_0_cdb3fe18838c3ed486875e67e13dd3b3.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает идею конфискации активов РФ "мертвой", потому что оказалось достаточно стран ЕС, чтобы заблокировать ее в случае голосования. "На мой взгляд, дело о замороженных российских активах умерло. Вчера вечером я увидел, что стран-противников этой идеи достаточно, что при голосовании квалифицированным большинством было блокирующее меньшинство", - сказал Орбан журналистам в Брюсселе. По его словам, даже если разговоры когда-либо возобновятся, "нет никаких шансов, что станет больше" сторонников компенсации.
венгрия
рф
брюссель
Орбан назвал идею конфискации российских активов мертвой

БРЮССЕЛЬ, 18 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает идею конфискации активов РФ "мертвой", потому что оказалось достаточно стран ЕС, чтобы заблокировать ее в случае голосования.
"На мой взгляд, дело о замороженных российских активах умерло. Вчера вечером я увидел, что стран-противников этой идеи достаточно, что при голосовании квалифицированным большинством было блокирующее меньшинство", - сказал Орбан журналистам в Брюсселе.
По его словам, даже если разговоры когда-либо возобновятся, "нет никаких шансов, что станет больше" сторонников компенсации.
РОССИЯ Финансы ВЕНГРИЯ РФ Брюссель Виктор Орбан ЕС
 
 
