Орбан назвал идею конфискации российских активов мертвой
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает идею конфискации активов РФ "мертвой", потому что оказалось достаточно стран ЕС, чтобы заблокировать ее | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T11:46+0300
россия
финансы
венгрия
рф
брюссель
виктор орбан
ес
БРЮССЕЛЬ, 18 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает идею конфискации активов РФ "мертвой", потому что оказалось достаточно стран ЕС, чтобы заблокировать ее в случае голосования. "На мой взгляд, дело о замороженных российских активах умерло. Вчера вечером я увидел, что стран-противников этой идеи достаточно, что при голосовании квалифицированным большинством было блокирующее меньшинство", - сказал Орбан журналистам в Брюсселе. По его словам, даже если разговоры когда-либо возобновятся, "нет никаких шансов, что станет больше" сторонников компенсации.
россия, финансы, венгрия, рф, брюссель, виктор орбан, ес
