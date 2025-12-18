https://1prime.ru/20251218/orban-865667550.html

Орбан назвал идею конфискации российских активов мертвой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает идею конфискации активов РФ "мертвой", потому что оказалось достаточно стран ЕС, чтобы заблокировать ее | 18.12.2025, ПРАЙМ

БРЮССЕЛЬ, 18 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает идею конфискации активов РФ "мертвой", потому что оказалось достаточно стран ЕС, чтобы заблокировать ее в случае голосования. "На мой взгляд, дело о замороженных российских активах умерло. Вчера вечером я увидел, что стран-противников этой идеи достаточно, что при голосовании квалифицированным большинством было блокирующее меньшинство", - сказал Орбан журналистам в Брюсселе. По его словам, даже если разговоры когда-либо возобновятся, "нет никаких шансов, что станет больше" сторонников компенсации.

