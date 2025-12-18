"Объявление войны". Орбан сделал резкий выпад в адрес ЕС из-за России

https://1prime.ru/20251218/orban-865680463.html

Конфискация замороженных российских активов для поддержки Киева равносильна объявлению войны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X. | 18.12.2025, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849901347_0:0:3237:1821_1920x0_80_0_0_9aad60f0fbc2c8b20acc4a07eff470cc.jpg

МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Конфискация замороженных российских активов для поддержки Киева равносильна объявлению войны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X. "Конфискация российских активов для финансирования Украины? Объявление войны. Забрать деньги у одной стороны и отдать их другой — значит втянуть ЕС в конфликт. Этого нельзя допустить", — написал он.Он подчеркнул, что его мнение разделяют и другие представители Евросоюза. Орбан также отмечал, что считает план изъятия активов России "нежизнеспособным", так как в ЕС нашлось бы достаточно стран, чтобы заблокировать это предложение во время голосования. По его словам, даже если дискуссия когда-либо возобновится, шансы на увеличение числа сторонников конфискации минимальны. Еврокомиссия пыталась согласовать с государствами ЕС план использования российских суверенных активов для помощи Украине. Рассматривалась сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина должна будет вернуть, если конфликт завершится и Москва возместит ей материальные потери. В Министерстве иностранных дел России заявили, что намерения ЕС по выплате Россией репараций Украине оторваны от действительности, обвинив Брюссель в долгосрочном воровстве российских активов. Также было отмечено, что Москва будет реагировать на любые попытки конфискации её активов.

2025

