Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Объявление войны". Орбан сделал резкий выпад в адрес ЕС из-за России - 18.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251218/orban-865680463.html
"Объявление войны". Орбан сделал резкий выпад в адрес ЕС из-за России
"Объявление войны". Орбан сделал резкий выпад в адрес ЕС из-за России - 18.12.2025, ПРАЙМ
"Объявление войны". Орбан сделал резкий выпад в адрес ЕС из-за России
Конфискация замороженных российских активов для поддержки Киева равносильна объявлению войны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X. | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T16:41+0300
2025-12-18T16:41+0300
россия
украина
виктор орбан
мид рф
москва
киев
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849901347_0:0:3237:1821_1920x0_80_0_0_9aad60f0fbc2c8b20acc4a07eff470cc.jpg
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Конфискация замороженных российских активов для поддержки Киева равносильна объявлению войны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X. "Конфискация российских активов для финансирования Украины? Объявление войны. Забрать деньги у одной стороны и отдать их другой — значит втянуть ЕС в конфликт. Этого нельзя допустить", — написал он.Он подчеркнул, что его мнение разделяют и другие представители Евросоюза. Орбан также отмечал, что считает план изъятия активов России "нежизнеспособным", так как в ЕС нашлось бы достаточно стран, чтобы заблокировать это предложение во время голосования. По его словам, даже если дискуссия когда-либо возобновится, шансы на увеличение числа сторонников конфискации минимальны. Еврокомиссия пыталась согласовать с государствами ЕС план использования российских суверенных активов для помощи Украине. Рассматривалась сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина должна будет вернуть, если конфликт завершится и Москва возместит ей материальные потери. В Министерстве иностранных дел России заявили, что намерения ЕС по выплате Россией репараций Украине оторваны от действительности, обвинив Брюссель в долгосрочном воровстве российских активов. Также было отмечено, что Москва будет реагировать на любые попытки конфискации её активов.
https://1prime.ru/20251218/vengriya-865658872.html
https://1prime.ru/20251218/zelenskiy-865678192.html
https://1prime.ru/20251218/es-865662037.html
украина
москва
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849901347_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_01e05ef0bb34007ad5fa8a00301e05d3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, виктор орбан, мид рф, москва, киев, ес
РОССИЯ, УКРАИНА, Виктор Орбан, МИД РФ, МОСКВА, Киев, ЕС
16:41 18.12.2025
 
"Объявление войны". Орбан сделал резкий выпад в адрес ЕС из-за России

Орбан: изъятие российских активов в пользу Украины станет объявлением войны

© POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Конфискация замороженных российских активов для поддержки Киева равносильна объявлению войны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X.
"Конфискация российских активов для финансирования Украины? Объявление войны. Забрать деньги у одной стороны и отдать их другой — значит втянуть ЕС в конфликт. Этого нельзя допустить", — написал он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
"Будет жестко": в Киеве предупредили Орбана после слов об активах России
07:29
Он подчеркнул, что его мнение разделяют и другие представители Евросоюза.
Орбан также отмечал, что считает план изъятия активов России "нежизнеспособным", так как в ЕС нашлось бы достаточно стран, чтобы заблокировать это предложение во время голосования. По его словам, даже если дискуссия когда-либо возобновится, шансы на увеличение числа сторонников конфискации минимальны.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
"Прямо в глаза". СМИ раскрыли, что произойдет сегодня с Зеленским
15:59
Еврокомиссия пыталась согласовать с государствами ЕС план использования российских суверенных активов для помощи Украине. Рассматривалась сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина должна будет вернуть, если конфликт завершится и Москва возместит ей материальные потери.
В Министерстве иностранных дел России заявили, что намерения ЕС по выплате Россией репараций Украине оторваны от действительности, обвинив Брюссель в долгосрочном воровстве российских активов. Также было отмечено, что Москва будет реагировать на любые попытки конфискации её активов.
Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
В Италии предупредили о катастрофе в случае конфискации российских активов
09:40
 
РОССИЯУКРАИНАВиктор ОрбанМИД РФМОСКВАКиевЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала