https://1prime.ru/20251218/osago-865675083.html
В России снизилась средняя стоимость ОСАГО
В России снизилась средняя стоимость ОСАГО - 18.12.2025, ПРАЙМ
В России снизилась средняя стоимость ОСАГО
Средняя стоимость ОСАГО в России в январе-ноябре к аналогичному периоду прошлого года снизилась на 4,8% при росте средней выплаты на 16,3%, рассказал директор... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T14:36+0300
2025-12-18T14:36+0300
2025-12-18T14:36+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865674930_0:153:2957:1816_1920x0_80_0_0_87a4775976137082ba999d01c7121b67.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Средняя стоимость ОСАГО в России в январе-ноябре к аналогичному периоду прошлого года снизилась на 4,8% при росте средней выплаты на 16,3%, рассказал директор по методологии страхования Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Васильев. "У нас сократилась и средняя премия, у нас сократился общий сбор премии", - сказал он на конференции, подводя итоги за этот период. Средняя премия по ОСАГО, по его данным, за указанный период, составила 7,274 тысячи рублей, а средняя выплата - 116,408 тысячи. А общий объем собранных страховщиками премий по ОСАГО снизился на 1,6% и составил 297,388 миллиарда рублей. "Рынок смог зафиксировать снижение средней премии, что, в общем, честно сказать, практически нонсенс для нашего общего рынка", - заявил Васильев. Однако страховщики ожидают, что в скором времени эта тенденция может измениться. "Надо отдать должное, что, наверное, это продолжаться вечно не может. Я, наверное, лично ожидаю, что все должно скорректироваться. Размер средней выплаты, скорее всего, продолжит свой рост. Но средняя премия, наверное, развернется и будет потихонечку подрастать", - сказал он.
https://1prime.ru/20251209/vss-865371468.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865674930_166:0:2791:1969_1920x0_80_0_0_0a0955690195aa0a919b42b7a627bb38.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
В России снизилась средняя стоимость ОСАГО
Средняя стоимость ОСАГО в России в январе-ноябре снизилась на 4,8 процента
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Средняя стоимость ОСАГО в России в январе-ноябре к аналогичному периоду прошлого года снизилась на 4,8% при росте средней выплаты на 16,3%, рассказал директор по методологии страхования Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Васильев.
"У нас сократилась и средняя премия, у нас сократился общий сбор премии", - сказал он на конференции, подводя итоги за этот период.
Средняя премия по ОСАГО, по его данным, за указанный период, составила 7,274 тысячи рублей, а средняя выплата - 116,408 тысячи. А общий объем собранных страховщиками премий по ОСАГО снизился на 1,6% и составил 297,388 миллиарда рублей.
"Рынок смог зафиксировать снижение средней премии, что, в общем, честно сказать, практически нонсенс для нашего общего рынка", - заявил Васильев.
Однако страховщики ожидают, что в скором времени эта тенденция может измениться.
"Надо отдать должное, что, наверное, это продолжаться вечно не может. Я, наверное, лично ожидаю, что все должно скорректироваться. Размер средней выплаты, скорее всего, продолжит свой рост. Но средняя премия, наверное, развернется и будет потихонечку подрастать", - сказал он.
ВСС рассказал о росте доли убытков по ОСАГО