В России снизилась средняя стоимость ОСАГО

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Средняя стоимость ОСАГО в России в январе-ноябре к аналогичному периоду прошлого года снизилась на 4,8% при росте средней выплаты на 16,3%, рассказал директор по методологии страхования Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Васильев. "У нас сократилась и средняя премия, у нас сократился общий сбор премии", - сказал он на конференции, подводя итоги за этот период. Средняя премия по ОСАГО, по его данным, за указанный период, составила 7,274 тысячи рублей, а средняя выплата - 116,408 тысячи. А общий объем собранных страховщиками премий по ОСАГО снизился на 1,6% и составил 297,388 миллиарда рублей. "Рынок смог зафиксировать снижение средней премии, что, в общем, честно сказать, практически нонсенс для нашего общего рынка", - заявил Васильев. Однако страховщики ожидают, что в скором времени эта тенденция может измениться. "Надо отдать должное, что, наверное, это продолжаться вечно не может. Я, наверное, лично ожидаю, что все должно скорректироваться. Размер средней выплаты, скорее всего, продолжит свой рост. Но средняя премия, наверное, развернется и будет потихонечку подрастать", - сказал он.

