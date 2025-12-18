Палата представителей одобрила законопроект о здравоохранении без Obamacare

https://1prime.ru/20251218/palata-865656153.html

ВАШИНГТОН, 18 дек - ПРАЙМ. Палата представителей США одобрила законопроект Республиканской партии о здравоохранении, который не продлевает расширенные страховые субсидии в рамках программы здравоохранения Obamacare, которые послужили причиной шатдауна в стране, следует из трансляции заседания нижней палаты конгресса. Согласно трансляции, 216 законодателей проголосовали за, в то время как 211 проголосовали против. Теперь законопроект отправляется на рассмотрение в сенат. Самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства США продолжался 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января 2026 года, но к этому сроку угроза шатдауна может возникнуть вновь. Причиной для шатдауна стало требование демократов включить в законопроект о финансировании работы правительства продление расширенных субсидий Obamacare, срок действия которых истекает в конце 2025 года. Республиканцы выступили против увязывания продления субсидий с пакетом по финансированию правительства, утверждая, что вопрос о продлении должен рассматриваться в рамках отдельного законодательства о здравоохранении.

