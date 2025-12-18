Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Палата представителей одобрила законопроект о здравоохранении без Obamacare - 18.12.2025
Палата представителей одобрила законопроект о здравоохранении без Obamacare
2025-12-18T03:41+0300
2025-12-18T04:01+0300
экономика
финансы
сша
ВАШИНГТОН, 18 дек - ПРАЙМ. Палата представителей США одобрила законопроект Республиканской партии о здравоохранении, который не продлевает расширенные страховые субсидии в рамках программы здравоохранения Obamacare, которые послужили причиной шатдауна в стране, следует из трансляции заседания нижней палаты конгресса. Согласно трансляции, 216 законодателей проголосовали за, в то время как 211 проголосовали против. Теперь законопроект отправляется на рассмотрение в сенат. Самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства США продолжался 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января 2026 года, но к этому сроку угроза шатдауна может возникнуть вновь. Причиной для шатдауна стало требование демократов включить в законопроект о финансировании работы правительства продление расширенных субсидий Obamacare, срок действия которых истекает в конце 2025 года. Республиканцы выступили против увязывания продления субсидий с пакетом по финансированию правительства, утверждая, что вопрос о продлении должен рассматриваться в рамках отдельного законодательства о здравоохранении.
сша
финансы, сша
Экономика, Финансы, США
03:41 18.12.2025 (обновлено: 04:01 18.12.2025)
 
Палата представителей одобрила законопроект о здравоохранении без Obamacare

Палата представителей США одобрила законопроект, не продлевающий субсидии Obamacare

ВАШИНГТОН, 18 дек - ПРАЙМ. Палата представителей США одобрила законопроект Республиканской партии о здравоохранении, который не продлевает расширенные страховые субсидии в рамках программы здравоохранения Obamacare, которые послужили причиной шатдауна в стране, следует из трансляции заседания нижней палаты конгресса.
Согласно трансляции, 216 законодателей проголосовали за, в то время как 211 проголосовали против. Теперь законопроект отправляется на рассмотрение в сенат.
Самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства США продолжался 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января 2026 года, но к этому сроку угроза шатдауна может возникнуть вновь.
Причиной для шатдауна стало требование демократов включить в законопроект о финансировании работы правительства продление расширенных субсидий Obamacare, срок действия которых истекает в конце 2025 года. Республиканцы выступили против увязывания продления субсидий с пакетом по финансированию правительства, утверждая, что вопрос о продлении должен рассматриваться в рамках отдельного законодательства о здравоохранении.
 
