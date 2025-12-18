Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пенсионные накопления от Соцфонда за год получили более 740 тысяч россиян - 18.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251218/pensiya-865668148.html
Пенсионные накопления от Соцфонда за год получили более 740 тысяч россиян
Пенсионные накопления от Соцфонда за год получили более 740 тысяч россиян - 18.12.2025, ПРАЙМ
Пенсионные накопления от Соцфонда за год получили более 740 тысяч россиян
Пенсионные накопления в этом году получили более 740 тысяч жителей России, средствами которых управлял Социальный фонд России через госкомпанию ВЭБ.РФ, сообщили | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T12:03+0300
2025-12-18T12:03+0300
финансы
россия
рф
социальный фонд
вэб
https://cdnn.1prime.ru/img/84070/75/840707592_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f323f4a96262c95fe6ce1384a4506a1b.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Пенсионные накопления в этом году получили более 740 тысяч жителей России, средствами которых управлял Социальный фонд России через госкомпанию ВЭБ.РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда. Ранее РИА Новости подсчитало, что в 2026 году россияне смогут единовременно забрать 440 тысяч рублей пенсионных накоплений. "С учетом новых назначений, а также ранее установленных ежемесячных выплат пенсионные накопления в этом году получили более 740 тысяч человек, которые выбрали Социальный фонд России для управления средствами. Клиенты фонда инвестируют накопления через государственную управляющую компанию ВЭБ.РФ (ранее – Внешэкономбанк) или одну из частных управляющих компаний", - говорится в сообщении. Согласно данным фонда, выплату пенсионных накоплений за три квартала этого года назначили для 446 тысяч жителей России, большинство получили их одной выплатой При этом части пенсионеров назначили ежемесячную пенсию - её могут получить люди, размер месячной выплаты которых превышает 10% от прожиточного минимума, а также участники программы государственного софинансирования накоплений, которые делали добровольные взносы на свою пенсию. В пресс-службе уточнили, что более 170 тысяч россиян получали в этому году накопленную пенсию, назначенную до 2025 года. Кроме того, при жизни человек может определить близких и родственников, которые получат его накопления в случае смерти. Так, 125 тысячам человек были оформлены пенсионные накопления по условиям правопреемства. "Пенсионные накопления оформляются при достижении прежнего пенсионного возраста. Женщины могут обратиться за ними начиная с 55 лет, мужчины – начиная с 60 лет. Получить выплаты имеют право и те, кто вышел на пенсию раньше этого возраста", - напомнили в фонде.
https://1prime.ru/20251211/putin-865442440.html
https://1prime.ru/20251215/pensii-865483312.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84070/75/840707592_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f88bd05c7f5e0413b7a83e163bcfaee3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, рф, социальный фонд, вэб
Финансы, РОССИЯ, РФ, Социальный фонд, ВЭБ
12:03 18.12.2025
 
Пенсионные накопления от Соцфонда за год получили более 740 тысяч россиян

Пенсионные накопления в 2026 году получили более 740 тысяч россиян

© РИА Новости . Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПаспорт
Паспорт - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Паспорт. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Пенсионные накопления в этом году получили более 740 тысяч жителей России, средствами которых управлял Социальный фонд России через госкомпанию ВЭБ.РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
Ранее РИА Новости подсчитало, что в 2026 году россияне смогут единовременно забрать 440 тысяч рублей пенсионных накоплений.
Президент Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Путин рассказал о новой семейной выплате и повышении зарплат и пенсий
11 декабря, 14:55
"С учетом новых назначений, а также ранее установленных ежемесячных выплат пенсионные накопления в этом году получили более 740 тысяч человек, которые выбрали Социальный фонд России для управления средствами. Клиенты фонда инвестируют накопления через государственную управляющую компанию ВЭБ.РФ (ранее – Внешэкономбанк) или одну из частных управляющих компаний", - говорится в сообщении.
Согласно данным фонда, выплату пенсионных накоплений за три квартала этого года назначили для 446 тысяч жителей России, большинство получили их одной выплатой При этом части пенсионеров назначили ежемесячную пенсию - её могут получить люди, размер месячной выплаты которых превышает 10% от прожиточного минимума, а также участники программы государственного софинансирования накоплений, которые делали добровольные взносы на свою пенсию.
В пресс-службе уточнили, что более 170 тысяч россиян получали в этому году накопленную пенсию, назначенную до 2025 года. Кроме того, при жизни человек может определить близких и родственников, которые получат его накопления в случае смерти. Так, 125 тысячам человек были оформлены пенсионные накопления по условиям правопреемства.
"Пенсионные накопления оформляются при достижении прежнего пенсионного возраста. Женщины могут обратиться за ними начиная с 55 лет, мужчины – начиная с 60 лет. Получить выплаты имеют право и те, кто вышел на пенсию раньше этого возраста", - напомнили в фонде.
Выдача пенсии - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Россиянам объяснили, кто выйдет на пенсию в 2026 году
15 декабря, 03:03
 
ФинансыРОССИЯРФСоциальный фондВЭБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала