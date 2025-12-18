https://1prime.ru/20251218/pensiya-865668148.html

Пенсионные накопления от Соцфонда за год получили более 740 тысяч россиян

Пенсионные накопления от Соцфонда за год получили более 740 тысяч россиян - 18.12.2025, ПРАЙМ

Пенсионные накопления от Соцфонда за год получили более 740 тысяч россиян

Пенсионные накопления в этом году получили более 740 тысяч жителей России, средствами которых управлял Социальный фонд России через госкомпанию ВЭБ.РФ, сообщили | 18.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-18T12:03+0300

2025-12-18T12:03+0300

2025-12-18T12:03+0300

финансы

россия

рф

социальный фонд

вэб

https://cdnn.1prime.ru/img/84070/75/840707592_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f323f4a96262c95fe6ce1384a4506a1b.jpg

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Пенсионные накопления в этом году получили более 740 тысяч жителей России, средствами которых управлял Социальный фонд России через госкомпанию ВЭБ.РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда. Ранее РИА Новости подсчитало, что в 2026 году россияне смогут единовременно забрать 440 тысяч рублей пенсионных накоплений. "С учетом новых назначений, а также ранее установленных ежемесячных выплат пенсионные накопления в этом году получили более 740 тысяч человек, которые выбрали Социальный фонд России для управления средствами. Клиенты фонда инвестируют накопления через государственную управляющую компанию ВЭБ.РФ (ранее – Внешэкономбанк) или одну из частных управляющих компаний", - говорится в сообщении. Согласно данным фонда, выплату пенсионных накоплений за три квартала этого года назначили для 446 тысяч жителей России, большинство получили их одной выплатой При этом части пенсионеров назначили ежемесячную пенсию - её могут получить люди, размер месячной выплаты которых превышает 10% от прожиточного минимума, а также участники программы государственного софинансирования накоплений, которые делали добровольные взносы на свою пенсию. В пресс-службе уточнили, что более 170 тысяч россиян получали в этому году накопленную пенсию, назначенную до 2025 года. Кроме того, при жизни человек может определить близких и родственников, которые получат его накопления в случае смерти. Так, 125 тысячам человек были оформлены пенсионные накопления по условиям правопреемства. "Пенсионные накопления оформляются при достижении прежнего пенсионного возраста. Женщины могут обратиться за ними начиная с 55 лет, мужчины – начиная с 60 лет. Получить выплаты имеют право и те, кто вышел на пенсию раньше этого возраста", - напомнили в фонде.

https://1prime.ru/20251211/putin-865442440.html

https://1prime.ru/20251215/pensii-865483312.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, социальный фонд, вэб