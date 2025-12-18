https://1prime.ru/20251218/pensiya-865668148.html
Пенсионные накопления от Соцфонда за год получили более 740 тысяч россиян
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Пенсионные накопления в этом году получили более 740 тысяч жителей России, средствами которых управлял Социальный фонд России через госкомпанию ВЭБ.РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда. Ранее РИА Новости подсчитало, что в 2026 году россияне смогут единовременно забрать 440 тысяч рублей пенсионных накоплений. "С учетом новых назначений, а также ранее установленных ежемесячных выплат пенсионные накопления в этом году получили более 740 тысяч человек, которые выбрали Социальный фонд России для управления средствами. Клиенты фонда инвестируют накопления через государственную управляющую компанию ВЭБ.РФ (ранее – Внешэкономбанк) или одну из частных управляющих компаний", - говорится в сообщении. Согласно данным фонда, выплату пенсионных накоплений за три квартала этого года назначили для 446 тысяч жителей России, большинство получили их одной выплатой При этом части пенсионеров назначили ежемесячную пенсию - её могут получить люди, размер месячной выплаты которых превышает 10% от прожиточного минимума, а также участники программы государственного софинансирования накоплений, которые делали добровольные взносы на свою пенсию. В пресс-службе уточнили, что более 170 тысяч россиян получали в этому году накопленную пенсию, назначенную до 2025 года. Кроме того, при жизни человек может определить близких и родственников, которые получат его накопления в случае смерти. Так, 125 тысячам человек были оформлены пенсионные накопления по условиям правопреемства. "Пенсионные накопления оформляются при достижении прежнего пенсионного возраста. Женщины могут обратиться за ними начиная с 55 лет, мужчины – начиная с 60 лет. Получить выплаты имеют право и те, кто вышел на пенсию раньше этого возраста", - напомнили в фонде.
