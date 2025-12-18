В Кремле прокомментировали нагнетание ситуации вокруг Венесуэлы

https://1prime.ru/20251218/peskov-865672226.html
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Россия видит нагнетание ситуации в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обострении вокруг Венесуэлы. "Мы видим нагнетание напряженности в регионе, считаем это потенциально очень опасным", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос какова позиция Кремля по поводу обострении вокруг Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Трамп пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне обещаний Трампа в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки. Ранее постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада сравнил нынешнюю политику США с действиями агрессоров времен Второй мировой войны и заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа дестабилизируют международные отношения, следует из письма венесуэльского дипломата, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
