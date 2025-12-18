https://1prime.ru/20251218/peskov-865672815.html
В Кремле прокомментировали возможное возвращение Турцией С-400
В Кремле прокомментировали возможное возвращение Турцией С-400 - 18.12.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали возможное возвращение Турцией С-400
Москва не считает, что тема возможного возвращения Турцией ЗРК С-400 может повлиять на отношения России с республикой, заявил пресс-секретарь президента РФ... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T13:49+0300
2025-12-18T13:49+0300
2025-12-18T13:49+0300
россия
турция
москва
рф
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
bloomberg
https://cdnn.1prime.ru/img/82686/90/826869057_0:114:2000:1239_1920x0_80_0_0_508bdf796e0324dd5d85cb7e0cf10201.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Москва не считает, что тема возможного возвращения Турцией ЗРК С-400 может повлиять на отношения России с республикой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает за возвращение России приобретенных у нее ранее систем зенитно-ракетных комплексов С-400. По данным источников, турецкий лидер поднимал этот вопрос во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Туркмении на прошлой неделе, и это требование Вашингтона. "Нет, не считаем", - ответил Песков на вопрос журналистов, считают ли в Кремле это ударом по российским и турецким отношениям.
https://1prime.ru/20250914/s-400-862277504.html
турция
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82686/90/826869057_98:0:1902:1353_1920x0_80_0_0_222d3d22e446b9692e2a1d3063fc5d50.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, москва, рф, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, bloomberg
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МОСКВА, РФ, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Bloomberg
В Кремле прокомментировали возможное возвращение Турцией С-400
Песков: РФ не считает возможное возвращение Турцией С-400 ударом по отношениям