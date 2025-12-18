Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле прокомментировали возможное возвращение Турцией С-400
В Кремле прокомментировали возможное возвращение Турцией С-400 - 18.12.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали возможное возвращение Турцией С-400
Москва не считает, что тема возможного возвращения Турцией ЗРК С-400 может повлиять на отношения России с республикой, заявил пресс-секретарь президента РФ... | 18.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Москва не считает, что тема возможного возвращения Турцией ЗРК С-400 может повлиять на отношения России с республикой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает за возвращение России приобретенных у нее ранее систем зенитно-ракетных комплексов С-400. По данным источников, турецкий лидер поднимал этот вопрос во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Туркмении на прошлой неделе, и это требование Вашингтона. "Нет, не считаем", - ответил Песков на вопрос журналистов, считают ли в Кремле это ударом по российским и турецким отношениям.
россия, турция, москва, рф, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, bloomberg
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МОСКВА, РФ, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Bloomberg
13:49 18.12.2025
 
В Кремле прокомментировали возможное возвращение Турцией С-400

Песков: РФ не считает возможное возвращение Турцией С-400 ударом по отношениям

© РИА Новости . Валерий МельниковЗенитно-ракетная система С-400 "Триумф"
Зенитно-ракетная система С-400 Триумф
Зенитно-ракетная система С-400 "Триумф". Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Москва не считает, что тема возможного возвращения Турцией ЗРК С-400 может повлиять на отношения России с республикой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает за возвращение России приобретенных у нее ранее систем зенитно-ракетных комплексов С-400. По данным источников, турецкий лидер поднимал этот вопрос во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Туркмении на прошлой неделе, и это требование Вашингтона.
"Нет, не считаем", - ответил Песков на вопрос журналистов, считают ли в Кремле это ударом по российским и турецким отношениям.
Пусковые установки ЗРК С-400
Источник опроверг сообщения о возврате Турцией российских С-400
14 сентября, 22:20
 
Заголовок открываемого материала