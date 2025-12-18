https://1prime.ru/20251218/peskov-865685420.html
Песков рассказал, с чем связан интерес молодежи к прямой линии Путиным
Песков рассказал, с чем связан интерес молодежи к прямой линии Путиным - 18.12.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал, с чем связан интерес молодежи к прямой линии Путиным
Повышенный интерес молодежи к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным связан в том числе с использованием мессенджера Max, заявил пресс-секретарь... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T18:49+0300
2025-12-18T18:49+0300
2025-12-18T18:49+0300
россия
технологии
дмитрий песков
владимир путин
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799900_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_d50756f88d32b308dafccd9bd241d942.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Повышенный интерес молодежи к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным связан в том числе с использованием мессенджера Max, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что рост интереса молодежи к президенту и его повестке дня в этом году беспрецедентный. "Появился новый инструментарий тоже, который используют молодые, тот же Max, мессенджер… В силу самых разных факторов в этом году мы действительно имеем такой повышенный интерес", - сказал Песков "Известиям".
https://1prime.ru/20251218/max-865675522.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799900_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_01377b260ea79f89c05c92aa1d5ddbd8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, дмитрий песков, владимир путин, общество
РОССИЯ, Технологии, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество
Песков рассказал, с чем связан интерес молодежи к прямой линии Путиным
Песков: интерес молодежи к прямой линии с Путиным связан в том числе с мессенджером MAX