Песков рассказал, с чем связан интерес молодежи к прямой линии Путиным

Песков рассказал, с чем связан интерес молодежи к прямой линии Путиным - 18.12.2025, ПРАЙМ

Песков рассказал, с чем связан интерес молодежи к прямой линии Путиным

Повышенный интерес молодежи к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным связан в том числе с использованием мессенджера Max, заявил пресс-секретарь... | 18.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-18

2025-12-18T18:49+0300

2025-12-18T18:49+0300

россия

технологии

дмитрий песков

владимир путин

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799900_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_d50756f88d32b308dafccd9bd241d942.jpg

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Повышенный интерес молодежи к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным связан в том числе с использованием мессенджера Max, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что рост интереса молодежи к президенту и его повестке дня в этом году беспрецедентный. "Появился новый инструментарий тоже, который используют молодые, тот же Max, мессенджер… В силу самых разных факторов в этом году мы действительно имеем такой повышенный интерес", - сказал Песков "Известиям".

россия, технологии, дмитрий песков, владимир путин, общество