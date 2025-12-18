https://1prime.ru/20251218/peskov-865685759.html
Путин готовится к "Итогам года" заранее, заявил Песков
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин готовится к "Итогам года" заранее, но перед эфиром программы наступают "горячие дни", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24". "Заключительная часть подготовки - это всегда самые горячие дни, в первую очередь это горячие дни у президента, хотя он начинает готовиться достаточно заранее", - сказал Песков.
