Песков предупредил об ответственности за экспроприацию активов на Западе
Песков предупредил об ответственности за экспроприацию активов на Западе
2025-12-18T21:01+0300
россия
мировая экономика
рф
запад
москва
дмитрий песков
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Ответственность за возможную экспроприацию активов РФ на Западе будут нести и те, кто принимал соответствующие решения, и те, кто их выполнял, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ответственность будут нести те, кто принимал решения коллегиально, те, кто принимал решения персонально. И те, кто их выполнял", - сказал Песков "России 1", говоря о возможных ответных мерах Москвы в случае экспроприации российских активов на Западе.
