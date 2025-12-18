https://1prime.ru/20251218/peskov-865689488.html

Песков предупредил об ответственности за экспроприацию активов на Западе

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Ответственность за возможную экспроприацию активов РФ на Западе будут нести и те, кто принимал соответствующие решения, и те, кто их выполнял, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ответственность будут нести те, кто принимал решения коллегиально, те, кто принимал решения персонально. И те, кто их выполнял", - сказал Песков "России 1", говоря о возможных ответных мерах Москвы в случае экспроприации российских активов на Западе.

россия, мировая экономика, рф, запад, москва, дмитрий песков