"Победа" открыла продажи на новые региональные рейсы

"Победа" открыла продажи на новые региональные рейсы - 18.12.2025, ПРАЙМ

"Победа" открыла продажи на новые региональные рейсы

Авиакомпания "Победа" открыла продажи на новые региональные рейсы: Казань - Краснодар и Ульяновск - Сочи, сообщили в пресс-службе перевозчика. | 18.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-18T17:34+0300

2025-12-18T17:34+0300

2025-12-18T17:34+0300

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" открыла продажи на новые региональные рейсы: Казань - Краснодар и Ульяновск - Сочи, сообщили в пресс-службе перевозчика. "Победа" открыла продажи на новые региональные рейсы: из Казани в Краснодар и из Ульяновска в Сочи", - говорится в сообщении. Первый полет из Казани в Краснодар запланирован на 1 мая 2026 года, рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам. Первый рейс по маршруту Ульяновск - Сочи состоится 3 июня 2026 года, в пиковые даты "Победа" будет выполнять три полета в неделю - по понедельникам, четвергам и субботам. Авиакомпания "Победа" - лоукостер, входит в группу "Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из самолетов Boeing.

2025

