"Победа" открыла продажи на новые региональные рейсы - 18.12.2025
https://1prime.ru/20251218/pobeda-865682323.html
"Победа" открыла продажи на новые региональные рейсы
2025-12-18T17:34+0300
2025-12-18T17:34+0300
бизнес
россия
казань
краснодар
ульяновск
аэрофлот
boeing
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" открыла продажи на новые региональные рейсы: Казань - Краснодар и Ульяновск - Сочи, сообщили в пресс-службе перевозчика. "Победа" открыла продажи на новые региональные рейсы: из Казани в Краснодар и из Ульяновска в Сочи", - говорится в сообщении. Первый полет из Казани в Краснодар запланирован на 1 мая 2026 года, рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам. Первый рейс по маршруту Ульяновск - Сочи состоится 3 июня 2026 года, в пиковые даты "Победа" будет выполнять три полета в неделю - по понедельникам, четвергам и субботам. Авиакомпания "Победа" - лоукостер, входит в группу "Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из самолетов Boeing.
казань
краснодар
ульяновск
бизнес, россия, казань, краснодар, ульяновск, аэрофлот, boeing
Бизнес, РОССИЯ, КАЗАНЬ, КРАСНОДАР, Ульяновск, Аэрофлот, Boeing
17:34 18.12.2025
 
"Победа" открыла продажи на новые региональные рейсы

"Победа" открыла продажи на новые рейсы Казань — Краснодар и Ульяновск — Сочи

Самолет авиакомпании "Победа"
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" открыла продажи на новые региональные рейсы: Казань - Краснодар и Ульяновск - Сочи, сообщили в пресс-службе перевозчика.
"Победа" открыла продажи на новые региональные рейсы: из Казани в Краснодар и из Ульяновска в Сочи", - говорится в сообщении.
Первый полет из Казани в Краснодар запланирован на 1 мая 2026 года, рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам. Первый рейс по маршруту Ульяновск - Сочи состоится 3 июня 2026 года, в пиковые даты "Победа" будет выполнять три полета в неделю - по понедельникам, четвергам и субботам.
Авиакомпания "Победа" - лоукостер, входит в группу "Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из самолетов Boeing.
