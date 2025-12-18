https://1prime.ru/20251218/podderzhka-865678566.html

ЦБ продлил меры поддержки МСП при реструктуризации кредитов

ЦБ продлил меры поддержки МСП при реструктуризации кредитов

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Банк России продлевает на следующий год действие мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обратятся за реструктуризацией кредитов, сообщает регулятор. "Банк России продлевает на 2026 год меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обратятся за реструктуризацией. В частности, регулятор рекомендует идти навстречу представителям малого и среднего бизнеса, которые ведут предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации со средним уровнем реагирования", - указывает он. "Если предприниматель обратится с просьбой изменить условия кредитного договора, кредитору рекомендуется приостановить исполнение обязательств по нему на согласованный с заемщиком срок. Затем надо будет оперативно направить клиенту новый график платежей и при этом не начислять штрафы и пени", - говорится в пресс-релизе. Кроме того, Банк России рекомендует не учитывать такую реструктуризацию при расчете индивидуального рейтинга заемщика, а бюро кредитных историй – не ухудшать кредитную историю заемщика.

