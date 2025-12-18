https://1prime.ru/20251218/podderzhka-865678566.html
ЦБ продлил меры поддержки МСП при реструктуризации кредитов
ЦБ продлил меры поддержки МСП при реструктуризации кредитов - 18.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ продлил меры поддержки МСП при реструктуризации кредитов
Банк России продлевает на следующий год действие мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обратятся за реструктуризацией кредитов, | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T15:57+0300
2025-12-18T15:57+0300
2025-12-18T15:57+0300
финансы
банки
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Банк России продлевает на следующий год действие мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обратятся за реструктуризацией кредитов, сообщает регулятор. "Банк России продлевает на 2026 год меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обратятся за реструктуризацией. В частности, регулятор рекомендует идти навстречу представителям малого и среднего бизнеса, которые ведут предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации со средним уровнем реагирования", - указывает он. "Если предприниматель обратится с просьбой изменить условия кредитного договора, кредитору рекомендуется приостановить исполнение обязательств по нему на согласованный с заемщиком срок. Затем надо будет оперативно направить клиенту новый график платежей и при этом не начислять штрафы и пени", - говорится в пресс-релизе. Кроме того, Банк России рекомендует не учитывать такую реструктуризацию при расчете индивидуального рейтинга заемщика, а бюро кредитных историй – не ухудшать кредитную историю заемщика.
https://1prime.ru/20251218/tsb-865676570.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, банк россия
Финансы, Банки, банк Россия
ЦБ продлил меры поддержки МСП при реструктуризации кредитов
ЦБ продлил на 2026 год меры поддержки МСП при реструктуризации кредитов
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Банк России продлевает на следующий год действие мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обратятся за реструктуризацией кредитов, сообщает регулятор.
"Банк России продлевает на 2026 год меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обратятся за реструктуризацией. В частности, регулятор рекомендует идти навстречу представителям малого и среднего бизнеса, которые ведут предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации со средним уровнем реагирования", - указывает он.
"Если предприниматель обратится с просьбой изменить условия кредитного договора, кредитору рекомендуется приостановить исполнение обязательств по нему на согласованный с заемщиком срок. Затем надо будет оперативно направить клиенту новый график платежей и при этом не начислять штрафы и пени", - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, Банк России
рекомендует не учитывать такую реструктуризацию при расчете индивидуального рейтинга заемщика, а бюро кредитных историй – не ухудшать кредитную историю заемщика.
ЦБ планирует взыскивать с европейских банков убытки в суде