ЦБ продлил меры поддержки МСП при реструктуризации кредитов - 18.12.2025
ЦБ продлил меры поддержки МСП при реструктуризации кредитов
2025-12-18T15:57+0300
2025-12-18T15:57+0300
финансы
банки
банк россия
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Банк России продлевает на следующий год действие мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обратятся за реструктуризацией кредитов, сообщает регулятор. "Банк России продлевает на 2026 год меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обратятся за реструктуризацией. В частности, регулятор рекомендует идти навстречу представителям малого и среднего бизнеса, которые ведут предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации со средним уровнем реагирования", - указывает он. "Если предприниматель обратится с просьбой изменить условия кредитного договора, кредитору рекомендуется приостановить исполнение обязательств по нему на согласованный с заемщиком срок. Затем надо будет оперативно направить клиенту новый график платежей и при этом не начислять штрафы и пени", - говорится в пресс-релизе. Кроме того, Банк России рекомендует не учитывать такую реструктуризацию при расчете индивидуального рейтинга заемщика, а бюро кредитных историй – не ухудшать кредитную историю заемщика.
финансы, банки, банк россия
Финансы, Банки, банк Россия
15:57 18.12.2025
 
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Банк России продлевает на следующий год действие мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обратятся за реструктуризацией кредитов, сообщает регулятор.
"Банк России продлевает на 2026 год меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обратятся за реструктуризацией. В частности, регулятор рекомендует идти навстречу представителям малого и среднего бизнеса, которые ведут предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации со средним уровнем реагирования", - указывает он.
"Если предприниматель обратится с просьбой изменить условия кредитного договора, кредитору рекомендуется приостановить исполнение обязательств по нему на согласованный с заемщиком срок. Затем надо будет оперативно направить клиенту новый график платежей и при этом не начислять штрафы и пени", - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, Банк России рекомендует не учитывать такую реструктуризацию при расчете индивидуального рейтинга заемщика, а бюро кредитных историй – не ухудшать кредитную историю заемщика.
ФинансыБанкибанк Россия
 
 
