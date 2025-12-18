https://1prime.ru/20251218/pravitelstvo-865653962.html

Правительство рассмотрит предварительные итоги уборки урожая в 2025 году

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит предварительные итоги уборки урожая сельскохозяйственных культур в 2025 году, сообщил кабмин. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О предварительных итогах уборки урожая сельскохозяйственных культур в 2025 году. Доклад по вопросу представлен Минсельхозом России", - говорится в сообщении. Как заявлял в начале декабря вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, несмотря на погодные катаклизмы в 2025 году, урожайность основных культур в России - зерновой и масличной групп, свеклы и картофеля - превосходила прошлогоднюю и можно рассчитывать на "весьма достойные сборы". Урожай зерновых 2025 года будет одним из самых значительных в новейшей истории России, отмечал он. Ранее Минсельхоз озвучивал прогноз по урожаю зерновых на 2025 год в 135 миллионов тонн зерновых в чистом весе.

