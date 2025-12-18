https://1prime.ru/20251218/pridnestrove-865676827.html

В Приднестровье ввели режим ЧП в экономике из-за энергокризиса

В Приднестровье ввели режим ЧП в экономике из-за энергокризиса - 18.12.2025, ПРАЙМ

В Приднестровье ввели режим ЧП в экономике из-за энергокризиса

Верховный совет (парламент) Приднестровской Молдавской Республики на чрезвычайном заседании утвердил указ главы ПМР Вадима Красносельского о введении... | 18.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-18T15:28+0300

2025-12-18T15:28+0300

2025-12-18T15:28+0300

газ

приднестровье

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859692654_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_7204cd4276a2c52058de2e479d6366d4.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 18 дек - ПРАЙМ. Верховный совет (парламент) Приднестровской Молдавской Республики на чрезвычайном заседании утвердил указ главы ПМР Вадима Красносельского о введении чрезвычайного экономического положения из-за энергокризиса, вызванного сокращением поставок газа, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания. "(Решение принято - ред.) в условиях возникшего тяжелого общеэкономического кризиса и продолжающегося ухудшения социально-экономических показателей, вызванных сокращением поставок природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику, в целях восстановления необходимых условий жизнеспособности государства и обеспечения основных потребностей населения", - говорится в тексте указа. Режим ЧП в экономике вводится на 30 суток. Ранее спикер Верховного совета Татьяна Залевская заявила РИА Новости, что парламент Приднестровья поддержит введение режима чрезвычайного экономического положения из-за энергокризиса.

https://1prime.ru/20251030/pridnestrove-864081391.html

приднестровье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, приднестровье