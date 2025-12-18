https://1prime.ru/20251218/pridnestrove-865676827.html
В Приднестровье ввели режим ЧП в экономике из-за энергокризиса
ТИРАСПОЛЬ, 18 дек - ПРАЙМ. Верховный совет (парламент) Приднестровской Молдавской Республики на чрезвычайном заседании утвердил указ главы ПМР Вадима Красносельского о введении чрезвычайного экономического положения из-за энергокризиса, вызванного сокращением поставок газа, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания. "(Решение принято - ред.) в условиях возникшего тяжелого общеэкономического кризиса и продолжающегося ухудшения социально-экономических показателей, вызванных сокращением поставок природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику, в целях восстановления необходимых условий жизнеспособности государства и обеспечения основных потребностей населения", - говорится в тексте указа. Режим ЧП в экономике вводится на 30 суток. Ранее спикер Верховного совета Татьяна Залевская заявила РИА Новости, что парламент Приднестровья поддержит введение режима чрезвычайного экономического положения из-за энергокризиса.
