В Приднестровье ввели режим ЧП в экономике из-за энергокризиса - 18.12.2025, ПРАЙМ
В Приднестровье ввели режим ЧП в экономике из-за энергокризиса
В Приднестровье ввели режим ЧП в экономике из-за энергокризиса - 18.12.2025, ПРАЙМ
В Приднестровье ввели режим ЧП в экономике из-за энергокризиса
Верховный совет (парламент) Приднестровской Молдавской Республики на чрезвычайном заседании утвердил указ главы ПМР Вадима Красносельского о введении... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T15:28+0300
2025-12-18T15:28+0300
газ
приднестровье
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859692654_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_7204cd4276a2c52058de2e479d6366d4.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 18 дек - ПРАЙМ. Верховный совет (парламент) Приднестровской Молдавской Республики на чрезвычайном заседании утвердил указ главы ПМР Вадима Красносельского о введении чрезвычайного экономического положения из-за энергокризиса, вызванного сокращением поставок газа, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания. "(Решение принято - ред.) в условиях возникшего тяжелого общеэкономического кризиса и продолжающегося ухудшения социально-экономических показателей, вызванных сокращением поставок природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику, в целях восстановления необходимых условий жизнеспособности государства и обеспечения основных потребностей населения", - говорится в тексте указа. Режим ЧП в экономике вводится на 30 суток. Ранее спикер Верховного совета Татьяна Залевская заявила РИА Новости, что парламент Приднестровья поддержит введение режима чрезвычайного экономического положения из-за энергокризиса.
https://1prime.ru/20251030/pridnestrove-864081391.html
приднестровье
газ, приднестровье
Газ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ
15:28 18.12.2025
 
В Приднестровье ввели режим ЧП в экономике из-за энергокризиса

В Приднестровье ввели режим ЧП в экономике из-за сокращения поставок газа

© РИА Новости . Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Трубопровод. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
ТИРАСПОЛЬ, 18 дек - ПРАЙМ. Верховный совет (парламент) Приднестровской Молдавской Республики на чрезвычайном заседании утвердил указ главы ПМР Вадима Красносельского о введении чрезвычайного экономического положения из-за энергокризиса, вызванного сокращением поставок газа, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания.
"(Решение принято - ред.) в условиях возникшего тяжелого общеэкономического кризиса и продолжающегося ухудшения социально-экономических показателей, вызванных сокращением поставок природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику, в целях восстановления необходимых условий жизнеспособности государства и обеспечения основных потребностей населения", - говорится в тексте указа.
Режим ЧП в экономике вводится на 30 суток.
Ранее спикер Верховного совета Татьяна Залевская заявила РИА Новости, что парламент Приднестровья поддержит введение режима чрезвычайного экономического положения из-за энергокризиса.
Газ - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
В Приднестровье не будут повышать тарифы на газ и воду в этом году
30 октября, 22:36
 
ГазПРИДНЕСТРОВЬЕ
 
 
