https://1prime.ru/20251218/putin-865662422.html
Большая пресс-конференция Путина пройдет в Гостином дворе
Большая пресс-конференция Путина пройдет в Гостином дворе - 18.12.2025, ПРАЙМ
Большая пресс-конференция Путина пройдет в Гостином дворе
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, совмещенная с прямой линией, пройдет в Гостином дворе в Москве, сообщается в материалах к мероприятию, | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T09:55+0300
2025-12-18T09:55+0300
2025-12-18T09:55+0300
бизнес
россия
владимир путин
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, совмещенная с прямой линией, пройдет в Гостином дворе в Москве, сообщается в материалах к мероприятию, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
https://1prime.ru/20251217/putin-865652834.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_457:0:3186:2047_1920x0_80_0_0_5c7cd4dd308f467767938a89693cb11d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, владимир путин, политика
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, политика
Большая пресс-конференция Путина пройдет в Гостином дворе
Пресс-конференция Путина, совмещенная с прямой линией, пройдет в Гостином дворе
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, совмещенная с прямой линией, пройдет в Гостином дворе в Москве, сообщается в материалах к мероприятию, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Каждое пятое обращение на прямую линию с Путиным касается соцполитики