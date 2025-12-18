https://1prime.ru/20251218/putin-865662422.html

Большая пресс-конференция Путина пройдет в Гостином дворе

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, совмещенная с прямой линией, пройдет в Гостином дворе в Москве, сообщается в материалах к мероприятию, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.

