На Западе забили тревогу из-за предупреждения Путина Украине
На Западе забили тревогу из-за предупреждения Путина Украине
2025-12-18T10:31+0300
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин выступил с зловещим предупреждением в адрес Украины на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, сообщает Daily Express."Он сделал зловещее предупреждение: если Киев не будет говорить по существу, то Москва освободит земли военным путем", — говорится в публикации.Издание подчеркнуло, что на этой неделе Владимир Зеленский снова отказался идти на компромиссы и признавать потерянные территории частью России. Авторы предположили, что заявление Путина связано именно с этой позицией Украины.Каждый год президент России участвует в расширенном заседании коллегии Министерства обороны. На этом мероприятии традиционно подводятся итоги работы ведомства за последний год и ставятся задачи по укреплению обороноспособности и развитию Вооруженных сил.
