Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за предупреждения Путина Украине - 18.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251218/putin-865664015.html
На Западе забили тревогу из-за предупреждения Путина Украине
На Западе забили тревогу из-за предупреждения Путина Украине - 18.12.2025, ПРАЙМ
На Западе забили тревогу из-за предупреждения Путина Украине
Российский президент Владимир Путин выступил с зловещим предупреждением в адрес Украины на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, сообщает Daily... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T10:31+0300
2025-12-18T10:31+0300
общество
мировая экономика
запад
украина
киев
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/11/865641536_0:17:3121:1773_1920x0_80_0_0_05d47270b35f70b6dc174cc6f7fe604b.jpg
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин выступил с зловещим предупреждением в адрес Украины на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, сообщает Daily Express."Он сделал зловещее предупреждение: если Киев не будет говорить по существу, то Москва освободит земли военным путем", — говорится в публикации.Издание подчеркнуло, что на этой неделе Владимир Зеленский снова отказался идти на компромиссы и признавать потерянные территории частью России. Авторы предположили, что заявление Путина связано именно с этой позицией Украины.Каждый год президент России участвует в расширенном заседании коллегии Министерства обороны. На этом мероприятии традиционно подводятся итоги работы ведомства за последний год и ставятся задачи по укреплению обороноспособности и развитию Вооруженных сил.
https://1prime.ru/20251217/rossiya-865630327.html
https://1prime.ru/20251216/zelenskiy-865612323.html
запад
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/11/865641536_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_90ccdc1abfbd98451d593b7c86a2b356.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, запад, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин
Общество , Мировая экономика, ЗАПАД, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин
10:31 18.12.2025
 
На Западе забили тревогу из-за предупреждения Путина Украине

Express: Путин сделал Киеву зловещее предупреждение

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин выступил с зловещим предупреждением в адрес Украины на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, сообщает Daily Express.
"Он сделал зловещее предупреждение: если Киев не будет говорить по существу, то Москва освободит земли военным путем", — говорится в публикации.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
"Война окончена". В США выступили со срочным призывом из-за России
Вчера, 11:23
Издание подчеркнуло, что на этой неделе Владимир Зеленский снова отказался идти на компромиссы и признавать потерянные территории частью России. Авторы предположили, что заявление Путина связано именно с этой позицией Украины.
Каждый год президент России участвует в расширенном заседании коллегии Министерства обороны. На этом мероприятии традиционно подводятся итоги работы ведомства за последний год и ставятся задачи по укреплению обороноспособности и развитию Вооруженных сил.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Зеленский громко высказался о России
16 декабря, 17:38
 
ОбществоМировая экономикаЗАПАДУКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала