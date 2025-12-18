https://1prime.ru/20251218/putin-865671546.html

На Западе бурно отреагировали на заявление Путина о "подсвинках"

запад

европа

украина

стив уиткофф

владимир путин

financial times

МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Пользователи Financial Times откликнулись на слова президента Владимира Путина, который спрогнозировал утрату власти европейскими "подсвинками, надеявшимся поживиться на развале России". "Подсвинки" — это еще мягко сказано. Лидеры Европы — это поджигатели цивилизации и предательские собаки, которые заслуживают не что иное, как полную и тотальную политическую кастрацию на избирательных участках", — отметил первый читатель."Очень хорошо, что Путин четко обозначил свою позицию", — написал другой пользователь."Хорошо сказано. Европейские лидеры должны сидеть в тюрьме, особенно из-за своей миграционной политики", — высказался еще один комментатор."Европа должна оставаться в стороне от пограничного спора между Россией и Украиной. Единственные усилия, которые следует поддерживать, — это усилия по достижению прочного мира. Я думаю, что Стив Уиткофф, Вэнс и Трамп должны повлиять на выходящих из-под контроля воинственных европейцев", — подытожили пользователи.Ежегодно российский лидер присутствует на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Как правило, на этой встрече подводятся итоги деятельности ведомства за прошедший год и намечаются цели по усилению обороноспособности и дальнейшему развитию армии.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

запад

европа

украина

