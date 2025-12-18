Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе бурно отреагировали на заявление Путина о "подсвинках" - 18.12.2025
На Западе бурно отреагировали на заявление Путина о "подсвинках"
На Западе бурно отреагировали на заявление Путина о "подсвинках" - 18.12.2025, ПРАЙМ
На Западе бурно отреагировали на заявление Путина о "подсвинках"
Пользователи Financial Times откликнулись на слова президента Владимира Путина, который спрогнозировал утрату власти европейскими "подсвинками, надеявшимся... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T13:07+0300
2025-12-18T13:07+0300
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Пользователи Financial Times откликнулись на слова президента Владимира Путина, который спрогнозировал утрату власти европейскими "подсвинками, надеявшимся поживиться на развале России". "Подсвинки" — это еще мягко сказано. Лидеры Европы — это поджигатели цивилизации и предательские собаки, которые заслуживают не что иное, как полную и тотальную политическую кастрацию на избирательных участках", — отметил первый читатель."Очень хорошо, что Путин четко обозначил свою позицию", — написал другой пользователь."Хорошо сказано. Европейские лидеры должны сидеть в тюрьме, особенно из-за своей миграционной политики", — высказался еще один комментатор."Европа должна оставаться в стороне от пограничного спора между Россией и Украиной. Единственные усилия, которые следует поддерживать, — это усилия по достижению прочного мира. Я думаю, что Стив Уиткофф, Вэнс и Трамп должны повлиять на выходящих из-под контроля воинственных европейцев", — подытожили пользователи.Ежегодно российский лидер присутствует на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Как правило, на этой встрече подводятся итоги деятельности ведомства за прошедший год и намечаются цели по усилению обороноспособности и дальнейшему развитию армии.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
13:07 18.12.2025
 

На Западе бурно отреагировали на заявление Путина о "подсвинках"

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Пользователи Financial Times откликнулись на слова президента Владимира Путина, который спрогнозировал утрату власти европейскими "подсвинками, надеявшимся поживиться на развале России".
"Подсвинки" — это еще мягко сказано. Лидеры Европы — это поджигатели цивилизации и предательские собаки, которые заслуживают не что иное, как полную и тотальную политическую кастрацию на избирательных участках", — отметил первый читатель.
"Очень хорошо, что Путин четко обозначил свою позицию", — написал другой пользователь.
"Хорошо сказано. Европейские лидеры должны сидеть в тюрьме, особенно из-за своей миграционной политики", — высказался еще один комментатор.
"Европа должна оставаться в стороне от пограничного спора между Россией и Украиной. Единственные усилия, которые следует поддерживать, — это усилия по достижению прочного мира. Я думаю, что Стив Уиткофф, Вэнс и Трамп должны повлиять на выходящих из-под контроля воинственных европейцев", — подытожили пользователи.
Ежегодно российский лидер присутствует на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Как правило, на этой встрече подводятся итоги деятельности ведомства за прошедший год и намечаются цели по усилению обороноспособности и дальнейшему развитию армии.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
