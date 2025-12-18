https://1prime.ru/20251218/putin-865672370.html
В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии с Путиным
Подготовка президента РФ Владимира Путина к прямой линии вышла на заключительную стадию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 18.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Подготовка президента РФ Владимира Путина к прямой линии вышла на заключительную стадию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вчера до глубокой ночи шла подготовка уже в такой заключительной стадии", - сказал Песков журналистам, упоминая прямую линию президента.
