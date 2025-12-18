https://1prime.ru/20251218/putin-865672370.html

В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии с Путиным

В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии с Путиным - 18.12.2025, ПРАЙМ

В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии с Путиным

Подготовка президента РФ Владимира Путина к прямой линии вышла на заключительную стадию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 18.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-18T13:50+0300

2025-12-18T13:50+0300

2025-12-18T13:50+0300

россия

рф

дмитрий песков

владимир путин

политика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Подготовка президента РФ Владимира Путина к прямой линии вышла на заключительную стадию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вчера до глубокой ночи шла подготовка уже в такой заключительной стадии", - сказал Песков журналистам, упоминая прямую линию президента.

https://1prime.ru/20251218/putin-865671546.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, дмитрий песков, владимир путин, политика