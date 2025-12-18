Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии случился казус после заявления Путина - 18.12.2025
https://1prime.ru/20251218/putin-865676985.html
В Британии случился казус после заявления Путина
В Британии случился казус после заявления Путина
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Британское издание The Guardian столкнулась с трудностями в переводе выражения "подсвинки", которое использовал президент России Владимир Путин в своей речи на расширенном собрании Министерства обороны. "Путин называет европейских лидеров "маленькими хрюшками" и заявляет, что Россия добьется целей в Украине дипломатическим путем или силой", — говорится в публикации.Каждый год глава государства принимает участие в этом мероприятии, на котором обычно подводятся итоги деятельности ведомства за предыдущий год, а также устанавливаются задачи по усилению обороноспособности и дальнейшему развитию армии. В своей речи российский лидер упомянул, что "европейские подсвинки" сотрудничали с прежней администрацией США, рассчитывая извлечь выгоду из распада России. По его мнению, Запад надеялся, что сможет в кратчайшие сроки разрушить страну.
15:30 18.12.2025
 
В Британии случился казус после заявления Путина

В издании The Guardian перевели слова Путина о подсвинках как "маленькие хрюшки"

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Британское издание The Guardian столкнулась с трудностями в переводе выражения "подсвинки", которое использовал президент России Владимир Путин в своей речи на расширенном собрании Министерства обороны.
"Путин называет европейских лидеров "маленькими хрюшками" и заявляет, что Россия добьется целей в Украине дипломатическим путем или силой", — говорится в публикации.
Каждый год глава государства принимает участие в этом мероприятии, на котором обычно подводятся итоги деятельности ведомства за предыдущий год, а также устанавливаются задачи по усилению обороноспособности и дальнейшему развитию армии.
В своей речи российский лидер упомянул, что "европейские подсвинки" сотрудничали с прежней администрацией США, рассчитывая извлечь выгоду из распада России. По его мнению, Запад надеялся, что сможет в кратчайшие сроки разрушить страну.
