В Британии случился казус после заявления Путина
2025-12-18T15:30+0300
2025-12-18T15:30+0300
2025-12-18T15:30+0300
украина
сша
запад
владимир путин
the guardian
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Британское издание The Guardian столкнулась с трудностями в переводе выражения "подсвинки", которое использовал президент России Владимир Путин в своей речи на расширенном собрании Министерства обороны. "Путин называет европейских лидеров "маленькими хрюшками" и заявляет, что Россия добьется целей в Украине дипломатическим путем или силой", — говорится в публикации.Каждый год глава государства принимает участие в этом мероприятии, на котором обычно подводятся итоги деятельности ведомства за предыдущий год, а также устанавливаются задачи по усилению обороноспособности и дальнейшему развитию армии. В своей речи российский лидер упомянул, что "европейские подсвинки" сотрудничали с прежней администрацией США, рассчитывая извлечь выгоду из распада России. По его мнению, Запад надеялся, что сможет в кратчайшие сроки разрушить страну.
