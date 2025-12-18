Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это неизбежно". В Финляндии ответили на заявление Путина о территориях - 18.12.2025
"Это неизбежно". В Финляндии ответили на заявление Путина о территориях
"Это неизбежно". В Финляндии ответили на заявление Путина о территориях - 18.12.2025, ПРАЙМ
"Это неизбежно". В Финляндии ответили на заявление Путина о территориях
Украина рискует утратить свои территории, если мирные переговоры сорвутся, заявил представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы"... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T17:32+0300
2025-12-18T17:32+0300
общество
мировая экономика
европа
украина
владимир путин
финляндия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865330705_398:455:3069:1957_1920x0_80_0_0_43d94630367605af2b0b5f12cc94dd02.jpg
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Украина рискует утратить свои территории, если мирные переговоры сорвутся, заявил представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема."Это будет неизбежно, если мирные переговоры будут сорваны и ЕС будет делать все, чтобы им помешать", — написал он в соцсети X.Владимир Путин на расширенном заседании Министерства обороны подчеркнул, что, если Киев откажется от серьезного обсуждения мира, Россия будет освобождать территории военным путем.Президент также выразил надежду, что Европа будет готова к диалогу по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Путин добавил, что в Европе распространяются страхи относительно предполагаемой неизбежности конфликта с Москвой, подчеркнув, что такие заявления являются ложными и несостоятельными.
европа
украина
финляндия
общество , мировая экономика, европа, украина, владимир путин, финляндия, ес
Общество , Мировая экономика, ЕВРОПА, УКРАИНА, Владимир Путин, ФИНЛЯНДИЯ, ЕС
17:32 18.12.2025
 
"Это неизбежно". В Финляндии ответили на заявление Путина о территориях

Политик Мема: Украина неизбежно потеряет земли в случае срыва переговоров

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Украина рискует утратить свои территории, если мирные переговоры сорвутся, заявил представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Это будет неизбежно, если мирные переговоры будут сорваны и ЕС будет делать все, чтобы им помешать", — написал он в соцсети X.
Владимир Путин на расширенном заседании Министерства обороны подчеркнул, что, если Киев откажется от серьезного обсуждения мира, Россия будет освобождать территории военным путем.
Президент также выразил надежду, что Европа будет готова к диалогу по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Путин добавил, что в Европе распространяются страхи относительно предполагаемой неизбежности конфликта с Москвой, подчеркнув, что такие заявления являются ложными и несостоятельными.
ОбществоМировая экономикаЕВРОПАУКРАИНАВладимир ПутинФИНЛЯНДИЯЕС
 
 
