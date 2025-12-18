https://1prime.ru/20251218/putin-865682077.html
"Это неизбежно". В Финляндии ответили на заявление Путина о территориях
"Это неизбежно". В Финляндии ответили на заявление Путина о территориях - 18.12.2025, ПРАЙМ
"Это неизбежно". В Финляндии ответили на заявление Путина о территориях
Украина рискует утратить свои территории, если мирные переговоры сорвутся, заявил представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы"... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T17:32+0300
2025-12-18T17:32+0300
2025-12-18T17:32+0300
общество
мировая экономика
европа
украина
владимир путин
финляндия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865330705_398:455:3069:1957_1920x0_80_0_0_43d94630367605af2b0b5f12cc94dd02.jpg
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Украина рискует утратить свои территории, если мирные переговоры сорвутся, заявил представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема."Это будет неизбежно, если мирные переговоры будут сорваны и ЕС будет делать все, чтобы им помешать", — написал он в соцсети X.Владимир Путин на расширенном заседании Министерства обороны подчеркнул, что, если Киев откажется от серьезного обсуждения мира, Россия будет освобождать территории военным путем.Президент также выразил надежду, что Европа будет готова к диалогу по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Путин добавил, что в Европе распространяются страхи относительно предполагаемой неизбежности конфликта с Москвой, подчеркнув, что такие заявления являются ложными и несостоятельными.
https://1prime.ru/20251218/napadenie-865681881.html
https://1prime.ru/20251218/zelenskiy-865678192.html
европа
украина
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865330705_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_008ab85a29e89a88c98693636203d937.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, европа, украина, владимир путин, финляндия, ес
Общество , Мировая экономика, ЕВРОПА, УКРАИНА, Владимир Путин, ФИНЛЯНДИЯ, ЕС
"Это неизбежно". В Финляндии ответили на заявление Путина о территориях
Политик Мема: Украина неизбежно потеряет земли в случае срыва переговоров