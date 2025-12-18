https://1prime.ru/20251218/putin-865682077.html

"Это неизбежно". В Финляндии ответили на заявление Путина о территориях

"Это неизбежно". В Финляндии ответили на заявление Путина о территориях - 18.12.2025, ПРАЙМ

"Это неизбежно". В Финляндии ответили на заявление Путина о территориях

Украина рискует утратить свои территории, если мирные переговоры сорвутся, заявил представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы"... | 18.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-18T17:32+0300

2025-12-18T17:32+0300

2025-12-18T17:32+0300

общество

мировая экономика

европа

украина

владимир путин

финляндия

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865330705_398:455:3069:1957_1920x0_80_0_0_43d94630367605af2b0b5f12cc94dd02.jpg

МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Украина рискует утратить свои территории, если мирные переговоры сорвутся, заявил представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема."Это будет неизбежно, если мирные переговоры будут сорваны и ЕС будет делать все, чтобы им помешать", — написал он в соцсети X.Владимир Путин на расширенном заседании Министерства обороны подчеркнул, что, если Киев откажется от серьезного обсуждения мира, Россия будет освобождать территории военным путем.Президент также выразил надежду, что Европа будет готова к диалогу по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Путин добавил, что в Европе распространяются страхи относительно предполагаемой неизбежности конфликта с Москвой, подчеркнув, что такие заявления являются ложными и несостоятельными.

https://1prime.ru/20251218/napadenie-865681881.html

https://1prime.ru/20251218/zelenskiy-865678192.html

европа

украина

финляндия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, европа, украина, владимир путин, финляндия, ес