Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Китае высказались о словах Путина про "подсвинков" - 18.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251218/putin-865682988.html
В Китае высказались о словах Путина про "подсвинков"
В Китае высказались о словах Путина про "подсвинков" - 18.12.2025, ПРАЙМ
В Китае высказались о словах Путина про "подсвинков"
Пользователи китайского новостного портала Guancha были впечатлены высказываниями президента России Владимира Путина о европейских "подсвинках, надеявшихся... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T17:49+0300
2025-12-18T17:49+0300
европа
владимир путин
китай
сша
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Пользователи китайского новостного портала Guancha были впечатлены высказываниями президента России Владимира Путина о европейских "подсвинках, надеявшихся поживиться на развале России". "Поддерживаю Путина! Эти европейские свиньи заслуживают презрения!" — отметил первый читатель."Эта метафора со свиньей очень уместна. Свиней выращивают для забоя, их судьба предрешена. Европу уничтожит Америка", — написал другой пользователь."Бредовое желание Европы поглотить Россию обречено на провал. Путин никогда не потерпит этого", — высказался еще один комментатор."Как и следовало ожидать от Путина, его слова попали в точку. Свиньи хотят добиться великих свершений малыми средствами и наслаждаться роскошной трапезой", — подытожили пользователи.Глава государства традиционно участвует в расширенном заседании коллегии Министерства обороны, где подводятся итоги деятельности за предыдущий год и ставятся задачи по увеличению обороноспособности и дальнейшему развитию вооруженных сил. В своём выступлении российский лидер отметил, что "европейские подсвинки" сотрудничали с прежним руководством США, рассчитывая получить выгоду от распада России. По его словам, Запад предполагал, что ему удастся быстро разрушить страну.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20251218/putin-865671546.html
https://1prime.ru/20251218/putin-865676985.html
https://1prime.ru/20251218/ukraina-865677859.html
европа
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_222:0:2663:1831_1920x0_80_0_0_5ba3b3260ceb706f42c592f456d618da.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, владимир путин, китай, сша, россия
ЕВРОПА, Владимир Путин, КИТАЙ, США, РОССИЯ
17:49 18.12.2025
 

В Китае высказались о словах Путина про "подсвинков"

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Пользователи китайского новостного портала Guancha были впечатлены высказываниями президента России Владимира Путина о европейских "подсвинках, надеявшихся поживиться на развале России".
"Поддерживаю Путина! Эти европейские свиньи заслуживают презрения!" — отметил первый читатель.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
На Западе бурно отреагировали на заявление Путина о "подсвинках"
13:07
"Эта метафора со свиньей очень уместна. Свиней выращивают для забоя, их судьба предрешена. Европу уничтожит Америка", — написал другой пользователь.
"Бредовое желание Европы поглотить Россию обречено на провал. Путин никогда не потерпит этого", — высказался еще один комментатор.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
В Британии случился казус после заявления Путина
15:30
"Как и следовало ожидать от Путина, его слова попали в точку. Свиньи хотят добиться великих свершений малыми средствами и наслаждаться роскошной трапезой", — подытожили пользователи.
Глава государства традиционно участвует в расширенном заседании коллегии Министерства обороны, где подводятся итоги деятельности за предыдущий год и ставятся задачи по увеличению обороноспособности и дальнейшему развитию вооруженных сил.
В своём выступлении российский лидер отметил, что "европейские подсвинки" сотрудничали с прежним руководством США, рассчитывая получить выгоду от распада России. По его словам, Запад предполагал, что ему удастся быстро разрушить страну.
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
В США громко высказались после выступления Путина
15:45
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЕВРОПАВладимир ПутинКИТАЙСШАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала