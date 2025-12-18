https://1prime.ru/20251218/putin-865682988.html

МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Пользователи китайского новостного портала Guancha были впечатлены высказываниями президента России Владимира Путина о европейских "подсвинках, надеявшихся поживиться на развале России". "Поддерживаю Путина! Эти европейские свиньи заслуживают презрения!" — отметил первый читатель."Эта метафора со свиньей очень уместна. Свиней выращивают для забоя, их судьба предрешена. Европу уничтожит Америка", — написал другой пользователь."Бредовое желание Европы поглотить Россию обречено на провал. Путин никогда не потерпит этого", — высказался еще один комментатор."Как и следовало ожидать от Путина, его слова попали в точку. Свиньи хотят добиться великих свершений малыми средствами и наслаждаться роскошной трапезой", — подытожили пользователи.Глава государства традиционно участвует в расширенном заседании коллегии Министерства обороны, где подводятся итоги деятельности за предыдущий год и ставятся задачи по увеличению обороноспособности и дальнейшему развитию вооруженных сил. В своём выступлении российский лидер отметил, что "европейские подсвинки" сотрудничали с прежним руководством США, рассчитывая получить выгоду от распада России. По его словам, Запад предполагал, что ему удастся быстро разрушить страну.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

