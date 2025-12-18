https://1prime.ru/20251218/putin-865686840.html

Дату послания Путина Федеральному собранию сообщат позже, заявил Песков

Дату послания Путина Федеральному собранию сообщат позже, заявил Песков - 18.12.2025, ПРАЙМ

Дату послания Путина Федеральному собранию сообщат позже, заявил Песков

Президент России Владимир Путин еще не определился с точными сроками своего послания Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... | 18.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-18T19:15+0300

2025-12-18T19:15+0300

2025-12-18T19:15+0300

общество

дмитрий песков

владимир путин

федеральное собрание

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865686675_0:222:2853:1827_1920x0_80_0_0_54b4e9aab33081ee6ea6df522eaf6bb2.jpg

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин еще не определился с точными сроками своего послания Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Пока президент не определился с точными сроками. Как только это произойдет, мы вас проинформируем", - сказал Песков в интервью "России 24", отвечая на вопрос, есть ли понимание, когда состоится мероприятие.

https://1prime.ru/20251218/peskov-865685759.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , дмитрий песков, владимир путин, федеральное собрание