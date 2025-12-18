Дату послания Путина Федеральному собранию сообщат позже, заявил Песков

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин еще не определился с точными сроками своего послания Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Пока президент не определился с точными сроками. Как только это произойдет, мы вас проинформируем", - сказал Песков в интервью "России 24", отвечая на вопрос, есть ли понимание, когда состоится мероприятие.
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин еще не определился с точными сроками своего послания Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока президент не определился с точными сроками. Как только это произойдет, мы вас проинформируем", - сказал Песков в интервью "России 24", отвечая на вопрос, есть ли понимание, когда состоится мероприятие.
Заголовок открываемого материала